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В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 15.07.2025

В Харькове прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T23:50:00+03:00

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2025-07-15T23:51:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает мэр города Игорь Терехов. "Взрыв в городе! Харьков под атакой с воздуха", — написал он.Позднее телеканал "Общественное" сообщил, что в Харькове прозвучало уже 15 взрывов. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в 10 областях Украины, включая Киевскую и Киев, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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