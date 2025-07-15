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Аналитики оценили перспективы поставок систем ПВО Patriot Украине
Аналитики оценили перспективы поставок систем ПВО Patriot Украине - РИА Новости, 15.07.2025
Аналитики оценили перспективы поставок систем ПВО Patriot Украине
Аналитики считают системы ПВО Patriot полезными для Киева, но не панацеей, которая сможет кардинально изменить ситуацию, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T23:32:00+03:00
2025-07-15T23:32:00+03:00
2025-07-15T23:32:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Аналитики считают системы ПВО Patriot полезными для Киева, но не панацеей, которая сможет кардинально изменить ситуацию, передает агентство Франс Пресс. "Ожидаемые поставки новых американских систем ПВО Patriot некоторыми странами НАТО на Украину помогут противостоять участившимся российским ракетным и беспилотным атакам, но не изменят ситуацию кардинально, считают аналитики", - пишет агентство. После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 систем Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс. Позднее министерство обороны США не смогло разъяснить РИА Новости, что именно Трамп имел в виду, когда сказал, что Украина получит 17 комплексов Patriot. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Аналитики оценили перспективы поставок систем ПВО Patriot Украине
AFP: системы Patriot будут полезными для Киева, но не изменят ситуацию