https://ria.ru/20250715/ukraina-2029342955.html

Аналитики оценили перспективы поставок систем ПВО Patriot Украине

Аналитики оценили перспективы поставок систем ПВО Patriot Украине - РИА Новости, 15.07.2025

Аналитики оценили перспективы поставок систем ПВО Patriot Украине

Аналитики считают системы ПВО Patriot полезными для Киева, но не панацеей, которая сможет кардинально изменить ситуацию, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T23:32:00+03:00

2025-07-15T23:32:00+03:00

2025-07-15T23:32:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

дональд трамп

марк рютте

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/32/1559193276_0:37:709:436_1920x0_80_0_0_5eb068b7c120db3885a97d73cba1c5ce.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Аналитики считают системы ПВО Patriot полезными для Киева, но не панацеей, которая сможет кардинально изменить ситуацию, передает агентство Франс Пресс. "Ожидаемые поставки новых американских систем ПВО Patriot некоторыми странами НАТО на Украину помогут противостоять участившимся российским ракетным и беспилотным атакам, но не изменят ситуацию кардинально, считают аналитики", - пишет агентство. После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 систем Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс. Позднее министерство обороны США не смогло разъяснить РИА Новости, что именно Трамп имел в виду, когда сказал, что Украина получит 17 комплексов Patriot. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250715/vsu-2029261781.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, марк рютте, сергей лавров, нато