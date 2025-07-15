https://ria.ru/20250715/ukraina-2029341429.html
В Кривом Роге прогремел взрыв
В Кривом Роге прогремел взрыв - РИА Новости, 15.07.2025
В Кривом Роге прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Кривом Роге, сообщают украинские СМИ. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T23:14:00+03:00
2025-07-15T23:14:00+03:00
2025-07-15T23:31:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в Кривом Роге, сообщают украинские СМИ.Украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Кривом Роге и подконтрольном ВСУ Херсоне.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в 10 областях Украины, включая Киевскую и Киев, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В мире, Кривой Рог, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Кривом Роге прогремел взрыв
В Кривом Роге во время воздушной тревоги прогремел взрыв