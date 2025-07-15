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Пленный рассказал, как в ВСУ поступают с отказниками - РИА Новости, 15.07.2025
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23:04 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/ukraina-2029340536.html
Пленный рассказал, как в ВСУ поступают с отказниками
Пленный рассказал, как в ВСУ поступают с отказниками - РИА Новости, 15.07.2025
Пленный рассказал, как в ВСУ поступают с отказниками
Мобилизованных в ВСУ, которые отказываются служить, бросают в яму и ломают кости, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий из Львова Петр... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T23:04:00+03:00
2025-07-15T23:04:00+03:00
в мире
вооруженные силы украины
украина
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КУРСК, 15 июл - РИА Новости. Мобилизованных в ВСУ, которые отказываются служить, бросают в яму и ломают кости, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий из Львова Петр Климишевский. "Тех, кто отказывается служить в ВСУ, кидают "под язык". Чтобы вы понимали, это глубокая сырая яма под открытым небом. Ломают тебе таз, пятки, морят голодом до тех пор, пока ты не согласишься принять ту же присягу", - рассказал агентству пленный.
https://ria.ru/20250715/svo-2029272656.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина
В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Пленный рассказал, как в ВСУ поступают с отказниками

Отказников на Украине держат в яме, пока они не примут присягу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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КУРСК, 15 июл - РИА Новости. Мобилизованных в ВСУ, которые отказываются служить, бросают в яму и ломают кости, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий из Львова Петр Климишевский.
"Тех, кто отказывается служить в ВСУ, кидают "под язык". Чтобы вы понимали, это глубокая сырая яма под открытым небом. Ломают тебе таз, пятки, морят голодом до тех пор, пока ты не согласишься принять ту же присягу", - рассказал агентству пленный.
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