https://ria.ru/20250715/ukraina-2029340536.html

Пленный рассказал, как в ВСУ поступают с отказниками

Пленный рассказал, как в ВСУ поступают с отказниками - РИА Новости, 15.07.2025

Пленный рассказал, как в ВСУ поступают с отказниками

Мобилизованных в ВСУ, которые отказываются служить, бросают в яму и ломают кости, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий из Львова Петр... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T23:04:00+03:00

2025-07-15T23:04:00+03:00

2025-07-15T23:04:00+03:00

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КУРСК, 15 июл - РИА Новости. Мобилизованных в ВСУ, которые отказываются служить, бросают в яму и ломают кости, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий из Львова Петр Климишевский. "Тех, кто отказывается служить в ВСУ, кидают "под язык". Чтобы вы понимали, это глубокая сырая яма под открытым небом. Ломают тебе таз, пятки, морят голодом до тех пор, пока ты не согласишься принять ту же присягу", - рассказал агентству пленный.

https://ria.ru/20250715/svo-2029272656.html

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в мире, вооруженные силы украины, украина