https://ria.ru/20250715/ukraina-2029337004.html
На Украине назначили нового языкового омбудсмена
На Украине назначили нового языкового омбудсмена - РИА Новости, 15.07.2025
На Украине назначили нового языкового омбудсмена
Кабмин Украины назначил новым уполномоченным по защите государственного языка Елену Ивановскую, сообщил представитель правительства в Раде Тарас Мельничук. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T22:04:00+03:00
2025-07-15T22:04:00+03:00
2025-07-15T22:04:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Кабмин Украины назначил новым уполномоченным по защите государственного языка Елену Ивановскую, сообщил представитель правительства в Раде Тарас Мельничук. Мельничук 2 июля сообщил, что кабмин уволил Тараса Креминя с должности уполномоченного по защите государственного языка в связи с окончанием срока его полномочий. "Кабинетом министров Украины назначена Ивановская Елена Петровна на должность уполномоченного по защите государственного языка", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20250715/zelenskij-2029238961.html
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в мире, украина, тарас креминь, елена ивановская
В мире, Украина, Тарас Креминь, Елена Ивановская
На Украине назначили нового языкового омбудсмена
Ивановскую назначили новым языковым омбудсменом вместо уволенного Креминя