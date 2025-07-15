https://ria.ru/20250715/ukraina-2029334347.html

Замглавы ГУР Украины не понял, что имел ввиду Трамп, говоря о Patriot

Замглавы ГУР Украины не понял, что имел ввиду Трамп, говоря о Patriot - РИА Новости, 15.07.2025

Замглавы ГУР Украины не понял, что имел ввиду Трамп, говоря о Patriot

Заместитель начальника Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в Киеве не знают, что именно имел ввиду президент США Дональд РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T21:26:00+03:00

2025-07-15T21:26:00+03:00

2025-07-15T21:26:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Заместитель начальника Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в Киеве не знают, что именно имел ввиду президент США Дональд Трамп, говоря об отправке в страну 17 систем Patriot. После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 систем Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс. Позднее министерство обороны США не смогло разъяснить РИА Новости, что именно Трамп имел в виду, когда сказал, что Украина получит 17 комплексов Patriot. "Мы точно не знаем... 17 - это огромное число, если мы говорим о батареях. Если речь о пусковых установках, то это возможно", - сказал Скибицкий, слова которого приводит газета Guardian. Издание добавляет, что Украина ожидает деталей от США по вопросу поставок. Замглавы ГУР также отметил, что, учитывая, что Германия ранее согласилась передать Украине две системы Patriot, а Нидерланды - отправить еще одну, Киев мог бы получить в таком случае 18 пусковых установок для трех систем, "что близко к 17". Скибицкий также подтвердил, что Трамп и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора в июле обсуждали поставку ракет Tomahawk, однако договоренности достигнуто не было. Он также признал, что даже в случае поставок, Украине было бы сложно использовать Tomahawk, там не обладают необходимыми средствами для их использования. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250715/tramp-2029151206.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, марк рютте, нато, владимир зеленский, зрк patriot