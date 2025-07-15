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Харьковский омбудсмен заявила о произволе украинских соцслужб - РИА Новости, 15.07.2025
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20:54 15.07.2025 (обновлено: 21:02 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/ukraina-2029331659.html
Харьковский омбудсмен заявила о произволе украинских соцслужб
Харьковский омбудсмен заявила о произволе украинских соцслужб - РИА Новости, 15.07.2025
Харьковский омбудсмен заявила о произволе украинских соцслужб
Украинские соцслужбы забирали детей жителей Харьковской области, которые отказались эвакуироваться, критиковали власть или имели родственников в России,... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T20:54:00+03:00
2025-07-15T21:02:00+03:00
в мире
харьковская область
виктория колесник-лавинская
украина
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Украинские соцслужбы забирали детей жителей Харьковской области, которые отказались эвакуироваться, критиковали власть или имели родственников в России, сообщила омбудсмен российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская в Telegram-канале российской администрации Харьковской области. "В Харьковской области известны случаи, когда социальные службы забирали детей из семей, которые отказывались эвакуироваться, имели родственников в России или на освобожденных территориях, критиковали власти в социальных сетях", - говорит Колесник-Лавинская на видео. Она привела пример с многодетной матерью из Балаклеи, у которой в 2023 году забрали троих детей за пророссийские взгляды. Омбудсмен отметила, что детей из харьковских сел Великий Бурлук и Двуречная под видом образовательных программ отправили в Польшу и Германию, при этом родителям не давали полной информации о детях.
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024674597.html
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в мире, харьковская область, виктория колесник-лавинская, украина
В мире, Харьковская область, Виктория Колесник-Лавинская, Украина
Харьковский омбудсмен заявила о произволе украинских соцслужб

Колесник-Лавинская заявила, что у критикующих власть харьковчан забирали детей

© AP Photo / Vadim GhirdaЛюди на улице в Харькове
Люди на улице в Харькове - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Люди на улице в Харькове . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Украинские соцслужбы забирали детей жителей Харьковской области, которые отказались эвакуироваться, критиковали власть или имели родственников в России, сообщила омбудсмен российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская в Telegram-канале российской администрации Харьковской области.
Харьковской области известны случаи, когда социальные службы забирали детей из семей, которые отказывались эвакуироваться, имели родственников в России или на освобожденных территориях, критиковали власти в социальных сетях", - говорит Колесник-Лавинская на видео.
Она привела пример с многодетной матерью из Балаклеи, у которой в 2023 году забрали троих детей за пророссийские взгляды. Омбудсмен отметила, что детей из харьковских сел Великий Бурлук и Двуречная под видом образовательных программ отправили в Польшу и Германию, при этом родителям не давали полной информации о детях.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
"Похищать детей". В Польше сделали шокирующее заявление об Украине
22 июня, 17:27
 
В миреХарьковская областьВиктория Колесник-ЛавинскаяУкраина
 
 
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