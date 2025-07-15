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Харьковский омбудсмен заявила о произволе украинских соцслужб
Харьковский омбудсмен заявила о произволе украинских соцслужб - РИА Новости, 15.07.2025
Харьковский омбудсмен заявила о произволе украинских соцслужб
Украинские соцслужбы забирали детей жителей Харьковской области, которые отказались эвакуироваться, критиковали власть или имели родственников в России,... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T20:54:00+03:00
2025-07-15T20:54:00+03:00
2025-07-15T21:02:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Украинские соцслужбы забирали детей жителей Харьковской области, которые отказались эвакуироваться, критиковали власть или имели родственников в России, сообщила омбудсмен российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская в Telegram-канале российской администрации Харьковской области. "В Харьковской области известны случаи, когда социальные службы забирали детей из семей, которые отказывались эвакуироваться, имели родственников в России или на освобожденных территориях, критиковали власти в социальных сетях", - говорит Колесник-Лавинская на видео. Она привела пример с многодетной матерью из Балаклеи, у которой в 2023 году забрали троих детей за пророссийские взгляды. Омбудсмен отметила, что детей из харьковских сел Великий Бурлук и Двуречная под видом образовательных программ отправили в Польшу и Германию, при этом родителям не давали полной информации о детях.
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024674597.html
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в мире, харьковская область, виктория колесник-лавинская, украина
В мире, Харьковская область, Виктория Колесник-Лавинская, Украина
Харьковский омбудсмен заявила о произволе украинских соцслужб
Колесник-Лавинская заявила, что у критикующих власть харьковчан забирали детей