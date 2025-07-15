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Харьковский омбудсмен рассказала о принудительной эвакуации детей Киевом - РИА Новости, 15.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:29 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/ukraina-2029327655.html
Харьковский омбудсмен рассказала о принудительной эвакуации детей Киевом
Харьковский омбудсмен рассказала о принудительной эвакуации детей Киевом - РИА Новости, 15.07.2025
Харьковский омбудсмен рассказала о принудительной эвакуации детей Киевом
Украинские власти принудительно эвакуируют детей из прифронтовых населенных пунктов, но это больше напоминает похищение, сообщила омбудсмен российской... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T20:29:00+03:00
2025-07-15T20:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
виктория колесник-лавинская
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Украинские власти принудительно эвакуируют детей из прифронтовых населенных пунктов, но это больше напоминает похищение, сообщила омбудсмен российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская в Telegram-канале российской администрации Харьковской области. "На территории Украины, особенно в прифронтовых зонах, действительно проводятся мероприятия принудительной эвакуации детей. Занимаются эвакуацией так называемые "белые ангелы" – группы, заявлявшие о спасении детей из зон ведения боевых действий. Однако их методы больше напоминают похищение, чем гуманную эвакуацию. Под предлогом спасения от войны детей насильно отнимают у семей, отправляют в западные регионы или за границу, а затем создают искусственные препятствия для их возвращения", - говорит Колесник-Лавинская на видео. Она отметила, что также на Украине эвакуируют и детей-сирот, и детей, оставшихся без опеки, но, по ее словам, есть факты, что в эту категорию попали дети, у которых были родители или родственники. По ее словам, украинские власти под дулом автомата отрывали детей под видом эвакуации из прифронтовых населенных пунктов. "Существуют реальные факты, когда детей у родителей вырывали под дулом автомата. Такие случаи в 2022-2024 годах фиксировались в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях, не исключение и Харьковская область. Так в мае 2023 года из Святогорска Донецкой области вывезли группу детей, проживающих в зоне ведения активных боевых действий. Большинство родителей оставались в городе и впоследствии сообщали, что детей отправили в лагеря или приемные семьи без их согласия, ссылаясь на защиту от войны", - говорит Колесник-Лавинская на видео, опубликованном в Telegram-канале российской администрации Харьковской области. Также она привела в пример эвакуацию из Купянска и Изюма осенью 2022 года, тогда украинские власти вывезли 200 детей из интернатов, включая и тех, у кого были родственники. По ее словам, детей эвакуировали отдельно от родителей, объясняя это нехваткой мест, детей распределяли по западным областям Украины, некоторые оказались в Польше, Германии. Их родные, отметила Колесник-Лавинская, потом месяцами искали своих детей. "Следующим ярким примером стала эвакуация из Чугуева. Под предлогом оздоровления в 2023 году власти забирали детей из школ и детских садов, обещая двухнедельный отдых в Карпатах. Родителям не сообщали точного места назначения, а позже им отказывали возвращение детей, ссылаясь на военное положение. В одном из случаев мать из Чугуева судилась 8 месяцев, чтобы вернуть 9-летнюю дочь из львовского интерната", - отметила она.
https://ria.ru/20250715/ukraina-2029326896.html
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в мире, харьковская область, украина, виктория колесник-лавинская
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Виктория Колесник-Лавинская
Харьковский омбудсмен рассказала о принудительной эвакуации детей Киевом

Харьковский омбудсмен Колесник-Лавинская: Киев принудительно эвакуирует детей

© AP Photo / Anton ShtukaУкраинский полицейский во время эвакуации
Украинский полицейский во время эвакуации - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Anton Shtuka
Украинский полицейский во время эвакуации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Украинские власти принудительно эвакуируют детей из прифронтовых населенных пунктов, но это больше напоминает похищение, сообщила омбудсмен российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская в Telegram-канале российской администрации Харьковской области.
"На территории Украины, особенно в прифронтовых зонах, действительно проводятся мероприятия принудительной эвакуации детей. Занимаются эвакуацией так называемые "белые ангелы" – группы, заявлявшие о спасении детей из зон ведения боевых действий. Однако их методы больше напоминают похищение, чем гуманную эвакуацию. Под предлогом спасения от войны детей насильно отнимают у семей, отправляют в западные регионы или за границу, а затем создают искусственные препятствия для их возвращения", - говорит Колесник-Лавинская на видео.
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Она отметила, что также на Украине эвакуируют и детей-сирот, и детей, оставшихся без опеки, но, по ее словам, есть факты, что в эту категорию попали дети, у которых были родители или родственники.
По ее словам, украинские власти под дулом автомата отрывали детей под видом эвакуации из прифронтовых населенных пунктов.
"Существуют реальные факты, когда детей у родителей вырывали под дулом автомата. Такие случаи в 2022-2024 годах фиксировались в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях, не исключение и Харьковская область. Так в мае 2023 года из Святогорска Донецкой области вывезли группу детей, проживающих в зоне ведения активных боевых действий. Большинство родителей оставались в городе и впоследствии сообщали, что детей отправили в лагеря или приемные семьи без их согласия, ссылаясь на защиту от войны", - говорит Колесник-Лавинская на видео, опубликованном в Telegram-канале российской администрации Харьковской области.
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Также она привела в пример эвакуацию из Купянска и Изюма осенью 2022 года, тогда украинские власти вывезли 200 детей из интернатов, включая и тех, у кого были родственники. По ее словам, детей эвакуировали отдельно от родителей, объясняя это нехваткой мест, детей распределяли по западным областям Украины, некоторые оказались в Польше, Германии. Их родные, отметила Колесник-Лавинская, потом месяцами искали своих детей.
"Следующим ярким примером стала эвакуация из Чугуева. Под предлогом оздоровления в 2023 году власти забирали детей из школ и детских садов, обещая двухнедельный отдых в Карпатах. Родителям не сообщали точного места назначения, а позже им отказывали возвращение детей, ссылаясь на военное положение. В одном из случаев мать из Чугуева судилась 8 месяцев, чтобы вернуть 9-летнюю дочь из львовского интерната", - отметила она.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаВиктория Колесник-Лавинская
 
 
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