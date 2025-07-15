https://ria.ru/20250715/ukraina-2029326896.html

ЕС не возвращает вывезенных с Украины детей, заявила харьковский омбудсмен

ЕС не возвращает вывезенных с Украины детей, заявила харьковский омбудсмен - РИА Новости, 15.07.2025

ЕС не возвращает вывезенных с Украины детей, заявила харьковский омбудсмен

Вывезенных с Украины в Европу детей отказываются возвращать родителям, сообщила уполномоченный по правам человека и ребёнка российской администрации Харьковской РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T20:23:00+03:00

2025-07-15T20:23:00+03:00

2025-07-15T20:24:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Вывезенных с Украины в Европу детей отказываются возвращать родителям, сообщила уполномоченный по правам человека и ребёнка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская в Telegram-канале российской администрации Харьковской области. "Детей, вывезенных за границу, отказываются возвращать под предлогом обеспечения безопасности. В Евросоюзе действуют локальные решения опекунских советов, которые часто имеют приоритет над украинскими судами. Германия и Польша вообще не признают украинские судебные решения о возврате, ссылаясь на то, что родители проживают в опасной зоне, а ребенок уже адаптировался в новой среде", - сказала Колесник-Лавинская на видео.

https://ria.ru/20250622/ukraina-2024674597.html

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в мире, харьковская область, украина, европа, виктория колесник-лавинская, евросоюз