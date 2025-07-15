Рейтинг@Mail.ru
ЕС не возвращает вывезенных с Украины детей, заявила харьковский омбудсмен - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:23 15.07.2025 (обновлено: 20:24 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/ukraina-2029326896.html
ЕС не возвращает вывезенных с Украины детей, заявила харьковский омбудсмен
ЕС не возвращает вывезенных с Украины детей, заявила харьковский омбудсмен - РИА Новости, 15.07.2025
ЕС не возвращает вывезенных с Украины детей, заявила харьковский омбудсмен
Вывезенных с Украины в Европу детей отказываются возвращать родителям, сообщила уполномоченный по правам человека и ребёнка российской администрации Харьковской РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T20:23:00+03:00
2025-07-15T20:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
европа
виктория колесник-лавинская
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954187842_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_594169108ca63a35981a3d6212566923.jpg
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Вывезенных с Украины в Европу детей отказываются возвращать родителям, сообщила уполномоченный по правам человека и ребёнка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская в Telegram-канале российской администрации Харьковской области. "Детей, вывезенных за границу, отказываются возвращать под предлогом обеспечения безопасности. В Евросоюзе действуют локальные решения опекунских советов, которые часто имеют приоритет над украинскими судами. Германия и Польша вообще не признают украинские судебные решения о возврате, ссылаясь на то, что родители проживают в опасной зоне, а ребенок уже адаптировался в новой среде", - сказала Колесник-Лавинская на видео.
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024674597.html
харьковская область
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954187842_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_40f58462cf9e0e3909545fc7b586ff64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, украина, европа, виктория колесник-лавинская, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Европа, Виктория Колесник-Лавинская, Евросоюз
ЕС не возвращает вывезенных с Украины детей, заявила харьковский омбудсмен

Колесник-Лавинская: вывезенных с Украины в Европу детей отказываются возвращать

© AP Photo / Michal DyjukЦентр временного размещения для украинских беженцев в Польше
Центр временного размещения для украинских беженцев в Польше - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Michal Dyjuk
Центр временного размещения для украинских беженцев в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Вывезенных с Украины в Европу детей отказываются возвращать родителям, сообщила уполномоченный по правам человека и ребёнка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская в Telegram-канале российской администрации Харьковской области.
"Детей, вывезенных за границу, отказываются возвращать под предлогом обеспечения безопасности. В Евросоюзе действуют локальные решения опекунских советов, которые часто имеют приоритет над украинскими судами. Германия и Польша вообще не признают украинские судебные решения о возврате, ссылаясь на то, что родители проживают в опасной зоне, а ребенок уже адаптировался в новой среде", - сказала Колесник-Лавинская на видео.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
"Похищать детей". В Польше сделали шокирующее заявление об Украине
22 июня, 17:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаЕвропаВиктория Колесник-ЛавинскаяЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала