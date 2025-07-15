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Харьковский омбудсмен рассказала об угрозах изъятия детей из семей - РИА Новости, 15.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:17 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/ukraina-2029325643.html
Харьковский омбудсмен рассказала об угрозах изъятия детей из семей
Харьковский омбудсмен рассказала об угрозах изъятия детей из семей - РИА Новости, 15.07.2025
Харьковский омбудсмен рассказала об угрозах изъятия детей из семей
Уполномоченный по правам человека и ребёнка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская рассказала в Telegram-канале российской... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T20:17:00+03:00
2025-07-15T20:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
виктория колесник-лавинская
украина
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека и ребёнка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская рассказала в Telegram-канале российской администрации Харьковской области, что ей поступают заявления от родителей об угрозах со стороны украинских властей об изъятии детей из семей. "В Telegram-бот обратной связи уполномоченного по правам человека и ребенка военно-гражданской администрации Харьковской области регулярно поступают заявления об угрозах незаконного изъятия детей у их родителей на территории Харьковской области подконтрольной киевскому режиму, на который проходит принудительная эвакуация населения", - сообщила Колесник-Лавинская на видео. "Все участники, заказчики, организаторы и исполнители будут установлены и обязательно понесут заслуженное имя наказания", - указала омбудсмен.
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024674597.html
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в мире, харьковская область, виктория колесник-лавинская, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Виктория Колесник-Лавинская, Украина
Харьковский омбудсмен рассказала об угрозах изъятия детей из семей

Харьковский омбудсмен Колесник-Лавинская: Киев угрожает изъятием детей из семей

© AP Photo / Bernat ArmangueХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека и ребёнка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская рассказала в Telegram-канале российской администрации Харьковской области, что ей поступают заявления от родителей об угрозах со стороны украинских властей об изъятии детей из семей.
"В Telegram-бот обратной связи уполномоченного по правам человека и ребенка военно-гражданской администрации Харьковской области регулярно поступают заявления об угрозах незаконного изъятия детей у их родителей на территории Харьковской области подконтрольной киевскому режиму, на который проходит принудительная эвакуация населения", - сообщила Колесник-Лавинская на видео.
"Все участники, заказчики, организаторы и исполнители будут установлены и обязательно понесут заслуженное имя наказания", - указала омбудсмен.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВиктория Колесник-ЛавинскаяУкраина
 
 
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