https://ria.ru/20250715/ukraina-2029325643.html

Харьковский омбудсмен рассказала об угрозах изъятия детей из семей

Харьковский омбудсмен рассказала об угрозах изъятия детей из семей - РИА Новости, 15.07.2025

Харьковский омбудсмен рассказала об угрозах изъятия детей из семей

Уполномоченный по правам человека и ребёнка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская рассказала в Telegram-канале российской... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T20:17:00+03:00

2025-07-15T20:17:00+03:00

2025-07-15T20:17:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека и ребёнка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская рассказала в Telegram-канале российской администрации Харьковской области, что ей поступают заявления от родителей об угрозах со стороны украинских властей об изъятии детей из семей. "В Telegram-бот обратной связи уполномоченного по правам человека и ребенка военно-гражданской администрации Харьковской области регулярно поступают заявления об угрозах незаконного изъятия детей у их родителей на территории Харьковской области подконтрольной киевскому режиму, на который проходит принудительная эвакуация населения", - сообщила Колесник-Лавинская на видео. "Все участники, заказчики, организаторы и исполнители будут установлены и обязательно понесут заслуженное имя наказания", - указала омбудсмен.

https://ria.ru/20250622/ukraina-2024674597.html

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в мире, харьковская область, виктория колесник-лавинская, украина