https://ria.ru/20250715/ukraina-2029315679.html
Чехия отказалась присоединяться к закупке вооружений для Украины у США
Чехия отказалась присоединяться к закупке вооружений для Украины у США - РИА Новости, 15.07.2025
Чехия отказалась присоединяться к закупке вооружений для Украины у США
Чехия не будет участвовать в проекте президента США Дональда Трампа по закупке странами НАТО оружия в Штатах для ВСУ, заявил чешский премьер Петр Фиала изданию... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T18:54:00+03:00
2025-07-15T18:54:00+03:00
2025-07-15T19:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
чехия
нато
сша
петр фиала
дональд трамп
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002917682_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_934f2ab7cf8f02a464eaab6ce512d804.jpg
ПРАГА, 15 июл — РИА Новости. Чехия не будет участвовать в проекте президента США Дональда Трампа по закупке странами НАТО оружия в Штатах для ВСУ, заявил чешский премьер Петр Фиала изданию Publico."Чешская Республика сосредоточится на других проектах и способах помощи Украине — например, в рамках инициативы по поставкам боеприпасов. Поэтому на данный момент мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту", — сказал он.Ультиматум ТрампаВ понедельник президент США поставил Москве ультиматум: в 50-дневный срок заключить мирное соглашение с Украиной. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают у России нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если Владимир Путин посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.
https://ria.ru/20250715/lavrov-2029254916.html
https://ria.ru/20250715/evropa-2029084565.html
чехия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002917682_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_ff8370af1894cb884ee48099eaa2aa55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, нато, сша, петр фиала, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Чехия, НАТО, США, Петр Фиала, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Украина
Чехия отказалась присоединяться к закупке вооружений для Украины у США
Фиала: Чехия не будет закупать оружие для Киева в рамках соглашения ЕС и США