https://ria.ru/20250715/ukraina-2029315679.html

Чехия отказалась присоединяться к закупке вооружений для Украины у США

Чехия отказалась присоединяться к закупке вооружений для Украины у США - РИА Новости, 15.07.2025

Чехия отказалась присоединяться к закупке вооружений для Украины у США

Чехия не будет участвовать в проекте президента США Дональда Трампа по закупке странами НАТО оружия в Штатах для ВСУ, заявил чешский премьер Петр Фиала изданию... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T18:54:00+03:00

2025-07-15T18:54:00+03:00

2025-07-15T19:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ПРАГА, 15 июл — РИА Новости. Чехия не будет участвовать в проекте президента США Дональда Трампа по закупке странами НАТО оружия в Штатах для ВСУ, заявил чешский премьер Петр Фиала изданию Publico."Чешская Республика сосредоточится на других проектах и способах помощи Украине — например, в рамках инициативы по поставкам боеприпасов. Поэтому на данный момент мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту", — сказал он.Ультиматум ТрампаВ понедельник президент США поставил Москве ультиматум: в 50-дневный срок заключить мирное соглашение с Украиной. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают у России нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если Владимир Путин посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.

https://ria.ru/20250715/lavrov-2029254916.html

https://ria.ru/20250715/evropa-2029084565.html

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в мире, чехия, нато, сша, петр фиала, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина