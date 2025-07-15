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Чехия отказалась присоединяться к закупке вооружений для Украины у США - РИА Новости, 15.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:54 15.07.2025 (обновлено: 19:49 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/ukraina-2029315679.html
Чехия отказалась присоединяться к закупке вооружений для Украины у США
Чехия отказалась присоединяться к закупке вооружений для Украины у США - РИА Новости, 15.07.2025
Чехия отказалась присоединяться к закупке вооружений для Украины у США
Чехия не будет участвовать в проекте президента США Дональда Трампа по закупке странами НАТО оружия в Штатах для ВСУ, заявил чешский премьер Петр Фиала изданию... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T18:54:00+03:00
2025-07-15T19:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
чехия
нато
сша
петр фиала
дональд трамп
вооруженные силы украины
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ПРАГА, 15 июл — РИА Новости. Чехия не будет участвовать в проекте президента США Дональда Трампа по закупке странами НАТО оружия в Штатах для ВСУ, заявил чешский премьер Петр Фиала изданию Publico.&quot;Чешская Республика сосредоточится на других проектах и способах помощи Украине — например, в рамках инициативы по поставкам боеприпасов. Поэтому на данный момент мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту&quot;, — сказал он.Ультиматум ТрампаВ понедельник президент США поставил Москве ультиматум: в 50-дневный срок заключить мирное соглашение с Украиной. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают у России нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если Владимир Путин посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.
https://ria.ru/20250715/lavrov-2029254916.html
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в мире, чехия, нато, сша, петр фиала, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Чехия, НАТО, США, Петр Фиала, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Украина
Чехия отказалась присоединяться к закупке вооружений для Украины у США

Фиала: Чехия не будет закупать оружие для Киева в рамках соглашения ЕС и США

© AP Photo / Matt RourkeПроизводство на заводе боеприпасов армии США
Производство на заводе боеприпасов армии США - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Производство на заводе боеприпасов армии США. Архивное фото
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ПРАГА, 15 июл — РИА Новости. Чехия не будет участвовать в проекте президента США Дональда Трампа по закупке странами НАТО оружия в Штатах для ВСУ, заявил чешский премьер Петр Фиала изданию Publico.
«

"Чешская Республика сосредоточится на других проектах и способах помощи Украине — например, в рамках инициативы по поставкам боеприпасов. Поэтому на данный момент мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту", — сказал он.

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В понедельник президент США поставил Москве ультиматум: в 50-дневный срок заключить мирное соглашение с Украиной. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают у России нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если Владимир Путин посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧехияНАТОСШАПетр ФиалаДональд ТрампВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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