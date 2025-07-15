https://ria.ru/20250715/ukraina-2029268801.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.07.2025
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T16:04:00+03:00
2025-07-15T16:04:00+03:00
2025-07-15T16:11:00+03:00
украина
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вооруженные силы украины
сумская область
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее во вторник воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Через некоторое время ее отменили.В 15.40 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Сумской области. Через 15 минут ее объявили в Одесской. Следом – в Черниговской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черновицкой, Кировоградской, Хмельницкой, Волынской, Черкасской. В 16.01 воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, россия, вооруженные силы украины, сумская область, дмитрий песков
Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Дмитрий Песков
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу