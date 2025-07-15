https://ria.ru/20250715/ukraina-2029232353.html

Песков прокомментировал смену главы Минобороны Украины

Песков прокомментировал смену главы Минобороны Украины - РИА Новости, 15.07.2025

Песков прокомментировал смену главы Минобороны Украины

Пока трудно сказать, отразится ли смена министра обороны Украины на переговорном процессе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:00:00+03:00

2025-07-15T14:00:00+03:00

2025-07-15T14:00:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пока трудно сказать, отразится ли смена министра обороны Украины на переговорном процессе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник Владимир Зеленский объявил, что предложил министру экономики, вице-премьеру Украины Юлии Свириденко возглавить правительство, не уточнив, какую должность займет действующий премьер страны Денис Шмыгаль. Позднее Зеленский отметил, что опыт Шмыгаля будет полезен на посту министра обороны Украины. "Трудно сказать", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера Украины и сменить все правительство. Он уточнил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера - Свириденко. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало, что этот шаг может усилить влияние руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, а также отвлечет внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и коррупции. Газета Financial Times со ссылкой на чиновников с Украины 7 июля отметила, что за предстоящими перестановками в украинском кабмине стоит Ермак, который хочет укрепить свой контроль над ним. Накануне агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что Шмыгаль может перейти на должность министра обороны вместо Рустема Умерова, который в свою очередь может стать послом в США.

https://ria.ru/20250715/rada-2029179431.html

https://ria.ru/20250627/ukraina-2025607176.html

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Ольга Фомченкова

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