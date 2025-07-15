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Песков прокомментировал смену главы Минобороны Украины - РИА Новости, 15.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:00 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/ukraina-2029232353.html
Песков прокомментировал смену главы Минобороны Украины
Песков прокомментировал смену главы Минобороны Украины - РИА Новости, 15.07.2025
Песков прокомментировал смену главы Минобороны Украины
Пока трудно сказать, отразится ли смена министра обороны Украины на переговорном процессе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:00:00+03:00
2025-07-15T14:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
дмитрий песков
денис шмыгаль
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пока трудно сказать, отразится ли смена министра обороны Украины на переговорном процессе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник Владимир Зеленский объявил, что предложил министру экономики, вице-премьеру Украины Юлии Свириденко возглавить правительство, не уточнив, какую должность займет действующий премьер страны Денис Шмыгаль. Позднее Зеленский отметил, что опыт Шмыгаля будет полезен на посту министра обороны Украины. "Трудно сказать", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера Украины и сменить все правительство. Он уточнил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера - Свириденко. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало, что этот шаг может усилить влияние руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, а также отвлечет внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и коррупции. Газета Financial Times со ссылкой на чиновников с Украины 7 июля отметила, что за предстоящими перестановками в украинском кабмине стоит Ермак, который хочет укрепить свой контроль над ним. Накануне агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что Шмыгаль может перейти на должность министра обороны вместо Рустема Умерова, который в свою очередь может стать послом в США.
https://ria.ru/20250715/rada-2029179431.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дмитрий песков, денис шмыгаль, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Песков прокомментировал смену главы Минобороны Украины

Песков: неизвестно, как отразится на переговорах смена министра обороны Украины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пока трудно сказать, отразится ли смена министра обороны Украины на переговорном процессе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник Владимир Зеленский объявил, что предложил министру экономики, вице-премьеру Украины Юлии Свириденко возглавить правительство, не уточнив, какую должность займет действующий премьер страны Денис Шмыгаль. Позднее Зеленский отметил, что опыт Шмыгаля будет полезен на посту министра обороны Украины.
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"Трудно сказать", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера Украины и сменить все правительство. Он уточнил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера - Свириденко. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало, что этот шаг может усилить влияние руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, а также отвлечет внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и коррупции. Газета Financial Times со ссылкой на чиновников с Украины 7 июля отметила, что за предстоящими перестановками в украинском кабмине стоит Ермак, который хочет укрепить свой контроль над ним.
Накануне агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что Шмыгаль может перейти на должность министра обороны вместо Рустема Умерова, который в свою очередь может стать послом в США.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковДенис ШмыгальВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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