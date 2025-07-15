https://ria.ru/20250715/ukraina-2029228805.html

Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине

Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине - РИА Новости, 15.07.2025

Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине

Парламент на Украине принял законы, предусматривающие продление срока военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней, до 5 ноября, сообщил депутат... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T13:37:00+03:00

2025-07-15T13:37:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Парламент на Украине принял законы, предусматривающие продление срока военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней, до 5 ноября, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.Владимир Зеленский в понедельник подал в Верховную раду проекты законов об очередном продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 7 августа на 90 дней."Рада в 16-й раз одобрила продление военного положения и всеобщей мобилизации. "За" - 320… Документ вступит в силу с 7 августа и будет на 90 дней, то есть до 5 ноября", - написал Железняк в своем Telegram-канале.С момента введения в феврале 2022 года действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевалось каждые 90 дней. В апреле 2025 года парламент проголосовал за продление режима военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - с 9 мая до 6 августа.

https://ria.ru/20250708/ukraina-2027895861.html

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