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Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине - РИА Новости, 15.07.2025
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13:37 15.07.2025 (обновлено: 13:42 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/ukraina-2029228805.html
Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине
Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине - РИА Новости, 15.07.2025
Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине
Парламент на Украине принял законы, предусматривающие продление срока военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней, до 5 ноября, сообщил депутат... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T13:37:00+03:00
2025-07-15T13:42:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Парламент на Украине принял законы, предусматривающие продление срока военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней, до 5 ноября, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.Владимир Зеленский в понедельник подал в Верховную раду проекты законов об очередном продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 7 августа на 90 дней."Рада в 16-й раз одобрила продление военного положения и всеобщей мобилизации. "За" - 320… Документ вступит в силу с 7 августа и будет на 90 дней, то есть до 5 ноября", - написал Железняк в своем Telegram-канале.С момента введения в феврале 2022 года действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевалось каждые 90 дней. В апреле 2025 года парламент проголосовал за продление режима военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - с 9 мая до 6 августа.
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в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине

На Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Парламент на Украине принял законы, предусматривающие продление срока военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней, до 5 ноября, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Владимир Зеленский в понедельник подал в Верховную раду проекты законов об очередном продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 7 августа на 90 дней.
"Рада в 16-й раз одобрила продление военного положения и всеобщей мобилизации. "За" - 320… Документ вступит в силу с 7 августа и будет на 90 дней, то есть до 5 ноября", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
С момента введения в феврале 2022 года действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевалось каждые 90 дней. В апреле 2025 года парламент проголосовал за продление режима военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - с 9 мая до 6 августа.
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