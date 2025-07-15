https://ria.ru/20250715/ukraina-2029207737.html

Украина и США создадут предприятие по производству химических веществ

Украина и США создадут предприятие по производству химических веществ - РИА Новости, 15.07.2025

Украина и США создадут предприятие по производству химических веществ

Украина и США подписали документ, предусматривающий создание совместного предприятия по производству специальных химических веществ для военных нужд, оно будет... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T12:20:00+03:00

2025-07-15T12:20:00+03:00

2025-07-15T12:20:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Украина и США подписали документ, предусматривающий создание совместного предприятия по производству специальных химических веществ для военных нужд, оно будет расположено на американской территории, сообщает украинский оборонный концерн "Укроборонпром" "На полях международной конференции по вопросам восстановления Украины 11 июля в Риме акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" и американская компания D&M Holding Company подписали документ, предусматривающий создание совместного предприятия по производству специальных химических веществ для нужд оборонного сектора. Предприятие будет расположено в США и будет производить продукцию, которая используется в производстве боеприпасов для сил обороны Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укроборонпрома". Как утверждается, Украине таким образом удастся компенсировать дефицит продуктов специальной химии, который остро ощущает отрасль производства боеприпасов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250620/bomba-2024393966.html

https://ria.ru/20250710/vsu-2028360391.html

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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, укроборонпром, нато