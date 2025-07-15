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Украина и США создадут предприятие по производству химических веществ - РИА Новости, 15.07.2025
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12:20 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/ukraina-2029207737.html
Украина и США создадут предприятие по производству химических веществ
Украина и США создадут предприятие по производству химических веществ - РИА Новости, 15.07.2025
Украина и США создадут предприятие по производству химических веществ
Украина и США подписали документ, предусматривающий создание совместного предприятия по производству специальных химических веществ для военных нужд, оно будет... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:20:00+03:00
2025-07-15T12:20:00+03:00
в мире
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укроборонпром
нато
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Украина и США подписали документ, предусматривающий создание совместного предприятия по производству специальных химических веществ для военных нужд, оно будет расположено на американской территории, сообщает украинский оборонный концерн "Укроборонпром" "На полях международной конференции по вопросам восстановления Украины 11 июля в Риме акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" и американская компания D&amp;M Holding Company подписали документ, предусматривающий создание совместного предприятия по производству специальных химических веществ для нужд оборонного сектора. Предприятие будет расположено в США и будет производить продукцию, которая используется в производстве боеприпасов для сил обороны Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укроборонпрома". Как утверждается, Украине таким образом удастся компенсировать дефицит продуктов специальной химии, который остро ощущает отрасль производства боеприпасов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250620/bomba-2024393966.html
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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, укроборонпром, нато
В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Укроборонпром, НАТО
Украина и США создадут предприятие по производству химических веществ

Украина и США создадут завод по производству химических веществ для военных нужд

© AP Photo / Vadim GhirdaФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги США и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Украина и США подписали документ, предусматривающий создание совместного предприятия по производству специальных химических веществ для военных нужд, оно будет расположено на американской территории, сообщает украинский оборонный концерн "Укроборонпром"
"На полях международной конференции по вопросам восстановления Украины 11 июля в Риме акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" и американская компания D&M Holding Company подписали документ, предусматривающий создание совместного предприятия по производству специальных химических веществ для нужд оборонного сектора. Предприятие будет расположено в США и будет производить продукцию, которая используется в производстве боеприпасов для сил обороны Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укроборонпрома".
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин выразил надежду, что ВСУ не решатся на использование "грязной бомбы"
20 июня, 20:01
Как утверждается, Украине таким образом удастся компенсировать дефицит продуктов специальной химии, который остро ощущает отрасль производства боеприпасов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Мина колокольчик - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
ВСУ минируют уже освобожденные территории Курской области
10 июля, 14:13
 
В миреУкраинаСШАРоссияСергей ЛавровУкроборонпромНАТО
 
 
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