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Депутат Рады: США смеялись над украинцами при составлении сделки по недрам - РИА Новости, 15.07.2025
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10:43 15.07.2025 (обновлено: 10:44 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/ukraina-2029181350.html
Депутат Рады: США смеялись над украинцами при составлении сделки по недрам
Депутат Рады: США смеялись над украинцами при составлении сделки по недрам - РИА Новости, 15.07.2025
Депутат Рады: США смеялись над украинцами при составлении сделки по недрам
Американская делегация при составлении соглашения о полезных ископаемых насмехалась над украинской группой, которая не принимала никаких решений, а лишь кивала... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T10:43:00+03:00
2025-07-15T10:44:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
анна скороход
верховная рада украины
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Американская делегация при составлении соглашения о полезных ископаемых насмехалась над украинской группой, которая не принимала никаких решений, а лишь кивала головой, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. "Прочитайте само соглашение, хотя бы пару раз. Когда оно разрабатывалось, американцы над нашей делегацией смеялись, потому что они его писали, а наши только кивали головой", - сказала Скороход в эфире украинского YouTube-канала "Суперпозиция". Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала первый вице-премьер, украинский министр экономики Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых. Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.
https://ria.ru/20250609/sdelka-2021858736.html
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в мире, украина, киев, сша, анна скороход, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, США, Анна Скороход, Верховная Рада Украины
Депутат Рады: США смеялись над украинцами при составлении сделки по недрам

Скороход: США смеялись над делегацией Украины при составлении сделки по недрам

© AP Photo / Vadim GhirdaФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги США и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Американская делегация при составлении соглашения о полезных ископаемых насмехалась над украинской группой, которая не принимала никаких решений, а лишь кивала головой, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.
"Прочитайте само соглашение, хотя бы пару раз. Когда оно разрабатывалось, американцы над нашей делегацией смеялись, потому что они его писали, а наши только кивали головой", - сказала Скороход в эфире украинского YouTube-канала "Суперпозиция".
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Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала первый вице-премьер, украинский министр экономики Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.
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