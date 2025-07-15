https://ria.ru/20250715/ukraina-2029144347.html

В Минобороны Японии спрогнозировали продолжение боевых действий на Украине

В Минобороны Японии спрогнозировали продолжение боевых действий на Украине - РИА Новости, 15.07.2025

В Минобороны Японии спрогнозировали продолжение боевых действий на Украине

Боевые действия на Украине продолжатся, несмотря на обсуждения прекращения огня, говорится в Белой книге по обороне за 2025 год – ежегодном докладе министерства РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T05:28:00+03:00

2025-07-15T05:28:00+03:00

2025-07-15T07:10:00+03:00

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ТОКИО, 15 июл – РИА Новости. Боевые действия на Украине продолжатся, несмотря на обсуждения прекращения огня, говорится в Белой книге по обороне за 2025 год – ежегодном докладе министерства обороны Японии. "Начиная с февраля 2025 года США провели несколько раз обсуждения с Россией и с Украиной. Было объявлено, что в них обсуждалась ситуация на Украине, и есть движения в сторону прекращения огня, но развитие этой ситуации предсказать невозможно, и видимо, даже во время продолжения обсуждения о прекращении огня боевые действия между Россией и Украиной будут продолжаться", - говорится в докладе. Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. Во вторник Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии.

https://ria.ru/20250112/kniga-1993310225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, украина, россия