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В Минобороны Японии спрогнозировали продолжение боевых действий на Украине - РИА Новости, 15.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:28 15.07.2025 (обновлено: 07:10 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/ukraina-2029144347.html
В Минобороны Японии спрогнозировали продолжение боевых действий на Украине
В Минобороны Японии спрогнозировали продолжение боевых действий на Украине - РИА Новости, 15.07.2025
В Минобороны Японии спрогнозировали продолжение боевых действий на Украине
Боевые действия на Украине продолжатся, несмотря на обсуждения прекращения огня, говорится в Белой книге по обороне за 2025 год – ежегодном докладе министерства РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T05:28:00+03:00
2025-07-15T07:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
япония
украина
россия
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ТОКИО, 15 июл – РИА Новости. Боевые действия на Украине продолжатся, несмотря на обсуждения прекращения огня, говорится в Белой книге по обороне за 2025 год – ежегодном докладе министерства обороны Японии. "Начиная с февраля 2025 года США провели несколько раз обсуждения с Россией и с Украиной. Было объявлено, что в них обсуждалась ситуация на Украине, и есть движения в сторону прекращения огня, но развитие этой ситуации предсказать невозможно, и видимо, даже во время продолжения обсуждения о прекращении огня боевые действия между Россией и Украиной будут продолжаться", - говорится в докладе. Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. Во вторник Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии.
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в мире, япония, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Япония, Украина, Россия
В Минобороны Японии спрогнозировали продолжение боевых действий на Украине

Белая книга обороны Японии: боевые действия на Украине продолжатся

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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ТОКИО, 15 июл – РИА Новости. Боевые действия на Украине продолжатся, несмотря на обсуждения прекращения огня, говорится в Белой книге по обороне за 2025 год – ежегодном докладе министерства обороны Японии.
"Начиная с февраля 2025 года США провели несколько раз обсуждения с Россией и с Украиной. Было объявлено, что в них обсуждалась ситуация на Украине, и есть движения в сторону прекращения огня, но развитие этой ситуации предсказать невозможно, и видимо, даже во время продолжения обсуждения о прекращении огня боевые действия между Россией и Украиной будут продолжаться", - говорится в докладе.
Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. Во вторник Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии.
Токио - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯпонияУкраинаРоссия
 
 
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