В Минобороны Японии спрогнозировали продолжение боевых действий на Украине
Белая книга обороны Японии: боевые действия на Украине продолжатся
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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ТОКИО, 15 июл – РИА Новости. Боевые действия на Украине продолжатся, несмотря на обсуждения прекращения огня, говорится в Белой книге по обороне за 2025 год – ежегодном докладе министерства обороны Японии.
"Начиная с февраля 2025 года США провели несколько раз обсуждения с Россией и с Украиной. Было объявлено, что в них обсуждалась ситуация на Украине, и есть движения в сторону прекращения огня, но развитие этой ситуации предсказать невозможно, и видимо, даже во время продолжения обсуждения о прекращении огня боевые действия между Россией и Украиной будут продолжаться", - говорится в докладе.
Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. Во вторник Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии.
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