Подполье сообщило о дезертирстве офицеров ТЦК на Украине
Несколько офицеров ТЦК на Украине дезертировали из-за ударов ВС России
Здание ТЦК горит в Харькове. Кадр видео из соцсетей
Здание ТЦК горит в Харькове. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 15 июл — РИА Новости. Несколько офицеров украинских центров территориального комплектования дезертировали со службы и сбежали с территории подконтрольной киевскому режиму, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.
"После нанесения ВС РФ ударов по военкоматам, и на фоне волны угроз от жителей Украины, наши источники подтвердили факт бегства уже нескольких украинских офицеров ТЦК. И хотя руководство, по нашим данным, пока на месте, более массовое дезертирство сотрудников военкоматов скорее вопрос времени", — рассказал представитель сопротивления.
Собеседник агентства пояснил, что многим из сотрудников ТЦК сейчас стали поступать угрозы, в том числе от ранее мобилизованных граждан Украины.
"Был прецедент в Херсоне, когда к "мобилизатору" пришли неравнодушные жители города, потерявшие друзей или близких", — добавил подпольщик.
Седьмого июля Минобороны заявило, что армия начала атаковать ТЦК. По данным украинских СМИ, под удары попали здания военкоматов в Кривом Роге, Кременчуге, Полтаве и Запорожье.