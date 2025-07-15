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Подполье сообщило о дезертирстве офицеров ТЦК на Украине - РИА Новости, 15.07.2025
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03:51 15.07.2025 (обновлено: 03:56 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/ukraina-2029139373.html
Подполье сообщило о дезертирстве офицеров ТЦК на Украине
Подполье сообщило о дезертирстве офицеров ТЦК на Украине - РИА Новости, 15.07.2025
Подполье сообщило о дезертирстве офицеров ТЦК на Украине
Несколько офицеров украинских центров территориального комплектования дезертировали со службы и сбежали с территории подконтрольной киевскому режиму, сообщили... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T03:51:00+03:00
2025-07-15T03:56:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 15 июл — РИА Новости. Несколько офицеров украинских центров территориального комплектования дезертировали со службы и сбежали с территории подконтрольной киевскому режиму, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. "После нанесения ВС РФ ударов по военкоматам, и на фоне волны угроз от жителей Украины, наши источники подтвердили факт бегства уже нескольких украинских офицеров ТЦК. И хотя руководство, по нашим данным, пока на месте, более массовое дезертирство сотрудников военкоматов скорее вопрос времени", — рассказал представитель сопротивления.Собеседник агентства пояснил, что многим из сотрудников ТЦК сейчас стали поступать угрозы, в том числе от ранее мобилизованных граждан Украины."Был прецедент в Херсоне, когда к "мобилизатору" пришли неравнодушные жители города, потерявшие друзей или близких", — добавил подпольщик. Седьмого июля Минобороны заявило, что армия начала атаковать ТЦК. По данным украинских СМИ, под удары попали здания военкоматов в Кривом Роге, Кременчуге, Полтаве и Запорожье.
https://ria.ru/20250714/ukraina-2029124992.html
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в мире, россия, украина, херсон
В мире, Россия, Украина, Херсон
Подполье сообщило о дезертирстве офицеров ТЦК на Украине

Несколько офицеров ТЦК на Украине дезертировали из-за ударов ВС России

Здание ТЦК горит в Харькове. Кадр видео из соцсетей
 Здание ТЦК горит в Харькове. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Здание ТЦК горит в Харькове. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 15 июл — РИА Новости. Несколько офицеров украинских центров территориального комплектования дезертировали со службы и сбежали с территории подконтрольной киевскому режиму, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.
"После нанесения ВС РФ ударов по военкоматам, и на фоне волны угроз от жителей Украины, наши источники подтвердили факт бегства уже нескольких украинских офицеров ТЦК. И хотя руководство, по нашим данным, пока на месте, более массовое дезертирство сотрудников военкоматов скорее вопрос времени", — рассказал представитель сопротивления.
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Собеседник агентства пояснил, что многим из сотрудников ТЦК сейчас стали поступать угрозы, в том числе от ранее мобилизованных граждан Украины.
"Был прецедент в Херсоне, когда к "мобилизатору" пришли неравнодушные жители города, потерявшие друзей или близких", — добавил подпольщик.
Седьмого июля Минобороны заявило, что армия начала атаковать ТЦК. По данным украинских СМИ, под удары попали здания военкоматов в Кривом Роге, Кременчуге, Полтаве и Запорожье.
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