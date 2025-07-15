https://ria.ru/20250715/ukraina-2029139373.html

Подполье сообщило о дезертирстве офицеров ТЦК на Украине

Подполье сообщило о дезертирстве офицеров ТЦК на Украине - РИА Новости, 15.07.2025

Подполье сообщило о дезертирстве офицеров ТЦК на Украине

Несколько офицеров украинских центров территориального комплектования дезертировали со службы и сбежали с территории подконтрольной киевскому режиму, сообщили... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T03:51:00+03:00

2025-07-15T03:51:00+03:00

2025-07-15T03:56:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 15 июл — РИА Новости. Несколько офицеров украинских центров территориального комплектования дезертировали со службы и сбежали с территории подконтрольной киевскому режиму, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. "После нанесения ВС РФ ударов по военкоматам, и на фоне волны угроз от жителей Украины, наши источники подтвердили факт бегства уже нескольких украинских офицеров ТЦК. И хотя руководство, по нашим данным, пока на месте, более массовое дезертирство сотрудников военкоматов скорее вопрос времени", — рассказал представитель сопротивления.Собеседник агентства пояснил, что многим из сотрудников ТЦК сейчас стали поступать угрозы, в том числе от ранее мобилизованных граждан Украины."Был прецедент в Херсоне, когда к "мобилизатору" пришли неравнодушные жители города, потерявшие друзей или близких", — добавил подпольщик. Седьмого июля Минобороны заявило, что армия начала атаковать ТЦК. По данным украинских СМИ, под удары попали здания военкоматов в Кривом Роге, Кременчуге, Полтаве и Запорожье.

https://ria.ru/20250714/ukraina-2029124992.html

https://ria.ru/20250711/podpole-2028477276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, херсон