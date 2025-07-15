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В Киеве рассказали, когда произойдет крах Украины - РИА Новости, 15.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:17 15.07.2025 (обновлено: 05:43 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/ukraina-2029131962.html
В Киеве рассказали, когда произойдет крах Украины
В Киеве рассказали, когда произойдет крах Украины - РИА Новости, 15.07.2025
В Киеве рассказали, когда произойдет крах Украины
Украина не сможет продержаться 50 дней, которые президент США Дональд Трамп дал России на подписание мирного договора, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T01:17:00+03:00
2025-07-15T05:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сша
дональд трамп
олег соскин
леонид кучма
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украина не сможет продержаться 50 дней, которые президент США Дональд Трамп дал России на подписание мирного договора, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.“Пятьдесят дней. Вы представляете, что такое выдержать Украине минимум два месяца? &lt;…&gt; Ну, где 50 дней, там и 60. Это невозможно, прямо скажем”, — сказал он.Кроме того, по мнению Соскина, положение страны продолжит оставаться критическим и на фоне того, что новые поставки комплексов Patriot, на которые так рассчитывал Киев, в действительности могут задержаться на срок от одного до двух месяцев.Ранее в понедельник Трамп объявил о резком ужесточении позиции США по Украине, поставив России 50-дневный ультиматум на урегулирование конфликта. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести 100-процентные пошлины на торговых партнеров Москвы, включая возможные ограничения для ЕС и Китая. Одновременно с этим американский лидер подтвердил планы масштабных поставок вооружений Киеву, включая 17 ЗРК Patriot, которые Европа закупит для Украины.
https://ria.ru/20250714/nakazanie-2028883032.html
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в мире, украина, киев, сша, дональд трамп, олег соскин, леонид кучма, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Олег Соскин, Леонид Кучма, Евросоюз
В Киеве рассказали, когда произойдет крах Украины

Соскин: Украина не выстоит 50 дней, которые Трамп дал для заключения мира

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украина не сможет продержаться 50 дней, которые президент США Дональд Трамп дал России на подписание мирного договора, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
“Пятьдесят дней. Вы представляете, что такое выдержать Украине минимум два месяца? <…> Ну, где 50 дней, там и 60. Это невозможно, прямо скажем”, — сказал он.
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Кроме того, по мнению Соскина, положение страны продолжит оставаться критическим и на фоне того, что новые поставки комплексов Patriot, на которые так рассчитывал Киев, в действительности могут задержаться на срок от одного до двух месяцев.
Ранее в понедельник Трамп объявил о резком ужесточении позиции США по Украине, поставив России 50-дневный ультиматум на урегулирование конфликта. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести 100-процентные пошлины на торговых партнеров Москвы, включая возможные ограничения для ЕС и Китая. Одновременно с этим американский лидер подтвердил планы масштабных поставок вооружений Киеву, включая 17 ЗРК Patriot, которые Европа закупит для Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСШАДональд ТрампОлег СоскинЛеонид КучмаЕвросоюз
 
 
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