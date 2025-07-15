https://ria.ru/20250715/ukraina-2029131962.html

В Киеве рассказали, когда произойдет крах Украины

В Киеве рассказали, когда произойдет крах Украины - РИА Новости, 15.07.2025

В Киеве рассказали, когда произойдет крах Украины

Украина не сможет продержаться 50 дней, которые президент США Дональд Трамп дал России на подписание мирного договора, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T01:17:00+03:00

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2025-07-15T05:43:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украина не сможет продержаться 50 дней, которые президент США Дональд Трамп дал России на подписание мирного договора, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.“Пятьдесят дней. Вы представляете, что такое выдержать Украине минимум два месяца? <…> Ну, где 50 дней, там и 60. Это невозможно, прямо скажем”, — сказал он.Кроме того, по мнению Соскина, положение страны продолжит оставаться критическим и на фоне того, что новые поставки комплексов Patriot, на которые так рассчитывал Киев, в действительности могут задержаться на срок от одного до двух месяцев.Ранее в понедельник Трамп объявил о резком ужесточении позиции США по Украине, поставив России 50-дневный ультиматум на урегулирование конфликта. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести 100-процентные пошлины на торговых партнеров Москвы, включая возможные ограничения для ЕС и Китая. Одновременно с этим американский лидер подтвердил планы масштабных поставок вооружений Киеву, включая 17 ЗРК Patriot, которые Европа закупит для Украины.

https://ria.ru/20250714/nakazanie-2028883032.html

https://ria.ru/20250714/evropa-2029006615.html

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