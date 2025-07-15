https://ria.ru/20250715/ugol-2029177098.html

Ситуация в угольной отрасли ухудшается, заявил замглавы Минэнерго

Ситуация в угольной отрасли ухудшается, заявил замглавы Минэнерго - РИА Новости, 15.07.2025

Ситуация в угольной отрасли ухудшается, заявил замглавы Минэнерго

Ситуация в угольной отрасли России продолжает ухудшаться, сейчас закрыто или на грани закрытия 51 предприятие, заявил замглавы Минэнерго РФ Дмитрий Исламов. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T10:26:00+03:00

2025-07-15T10:26:00+03:00

2025-07-15T11:25:00+03:00

экономика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

михаил мишустин

антон силуанов

сдс-уголь

воркутауголь

сергей цивилев

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ситуация в угольной отрасли России продолжает ухудшаться, сейчас закрыто или на грани закрытия 51 предприятие, заявил замглавы Минэнерго РФ Дмитрий Исламов."По итогам 2024 года убытки достигли 112,6 миллиарда рублей и ситуация, к сожалению, продолжает ухудшаться. По данным министерства энергетики, в так называемой красной зоне, это предприятия, которые остановлены либо на грани остановки, на сегодняшний день находится 51 предприятие, то есть шахты и разрезы", - сказал он.По последним раскрытым Минэнерго данным, по состоянию на 1 января 2024 года добычу угля в России осуществляли 179 угольных предприятий.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 мая утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность.Также есть адресные меры, назначением которых занимается новая подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Сибирские предприятия могут получить компенсацию в 12,8% от величины тарифа на экспорт угля на северо-запад и юг. Отдельным компаниям предоставят адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте на дальние расстояния.В июне глава Минэнерго Сергей Цивилев сообщал, что правительство РФ приняло решение об адресной поддержке четырех угольных компаний - это "Мечел-Майнинг" (10 предприятий), "Воркутауголь", "СДС-уголь" (по 5 предприятий) и СУПК.

https://ria.ru/20250530/ugol-2019962837.html

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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), михаил мишустин, антон силуанов, сдс-уголь, воркутауголь, сергей цивилев