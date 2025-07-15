https://ria.ru/20250715/udar-2029212319.html

Власти Израиля распорядились нанести удар по ВС Сирии

Власти Израиля распорядились нанести удар по ВС Сирии - РИА Новости, 15.07.2025

Власти Израиля распорядились нанести удар по ВС Сирии

Власти Израиля распорядились нанести незамедлительный удар по вооруженным силам Сирии в ответ на их действия против друзской общины в городе Эс-Сувейда на юге... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T12:39:00+03:00

2025-07-15T12:39:00+03:00

2025-07-15T13:29:00+03:00

израиль

сирия

в мире

биньямин нетаньяху

исраэль кац

эс-сувейда (мухафаза)

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июл - РИА Новости. Власти Израиля распорядились нанести незамедлительный удар по вооруженным силам Сирии в ответ на их действия против друзской общины в городе Эс-Сувейда на юге страны, сообщила в понедельник канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху."Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац поручили Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) немедленно нанести удары по силам (сирийского — Прим. Ред.) режима и вооружениям, введенным в район Эс-Сувейда... в Сирии с целью действий режима против друзов. Это является нарушением политики демилитаризации, принятой ранее и предусматривающей недопущение ввода сил и вооружений в южные районы Сирии, что представляет угрозу для Израиля", — говорится в сообщении.В заявлении отмечается, что Израиль намерен предотвращать нападения на друзов в Сирии "из-за глубокого братского союза с израильскими друзами и их семейно-исторических связей с друзами в Сирии".Ранее во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции назвали зачистку города от незаконных вооруженных формирований. В воскресенье стало известно о нападении вооруженных бандформирований на несколько друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили местные отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более ста получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.В понедельник министерство обороны САР заявило, что на фоне эскалации, совместно с МВД, были направлены военные подразделения в пострадавшие районы.Власти призвали все стороны конфликта к сотрудничеству с армией и силами внутренней безопасности, а также к проявлению сдержанности, подчеркнув, что дальнейшая эскалация лишь усилит страдания мирных жителей.

https://ria.ru/20250715/ogon--2029209150.html

https://ria.ru/20250715/lider-2029226579.html

израиль

сирия

эс-сувейда (мухафаза)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, сирия, в мире, биньямин нетаньяху, исраэль кац, эс-сувейда (мухафаза), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году