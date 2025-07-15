https://ria.ru/20250715/turtsija-2029207178.html
Шестьдесят человек отравились тортом на свадьбе в Турции, пишут СМИ
Шестьдесят человек отравились тортом на свадьбе в Турции, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2025
Шестьдесят человек отравились тортом на свадьбе в Турции, пишут СМИ
Шестьдесят человек обратились в больницу с отравлением после свадьбы в турецкой Урфе на юго-востоке республики, сообщил портал BirGün. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:15:00+03:00
2025-07-15T12:15:00+03:00
2025-07-15T12:15:00+03:00
суруч
турция
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020400021_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e84d8060d57dc0414c3bc935a6727981.jpg
АНКАРА, 15 июл - РИА Новости. Шестьдесят человек обратились в больницу с отравлением после свадьбы в турецкой Урфе на юго-востоке республики, сообщил портал BirGün. Инцидент произошел в районе Суруч города Урфа. "На свадьбе, где не подавали еду, жениху и невесте принесли десятислойный торт. После свадьбы гости разошлись по домам и начали жаловаться на боли в животе, тошноту и рвоту. Гости поняли, что отравились, и отправились в больницу. За ночь в больницу обратились около 60 гостей с теми же жалобами. Стало известно, что на жениха и невесту торт не подействовал, потому что они только попробовали его", - пишет издание.
https://ria.ru/20250610/indiya-2022074502.html
суруч
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020400021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_22a9d3268a12dbe89871febcdf36a5a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суруч, турция, общество
Шестьдесят человек отравились тортом на свадьбе в Турции, пишут СМИ
Около 60 человек отравились после свадьбы в турецкой Урфе