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Шестьдесят человек отравились тортом на свадьбе в Турции, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2025
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12:15 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/turtsija-2029207178.html
Шестьдесят человек отравились тортом на свадьбе в Турции, пишут СМИ
Шестьдесят человек отравились тортом на свадьбе в Турции, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2025
Шестьдесят человек отравились тортом на свадьбе в Турции, пишут СМИ
Шестьдесят человек обратились в больницу с отравлением после свадьбы в турецкой Урфе на юго-востоке республики, сообщил портал BirGün. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:15:00+03:00
2025-07-15T12:15:00+03:00
суруч
турция
общество
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АНКАРА, 15 июл - РИА Новости. Шестьдесят человек обратились в больницу с отравлением после свадьбы в турецкой Урфе на юго-востоке республики, сообщил портал BirGün. Инцидент произошел в районе Суруч города Урфа. "На свадьбе, где не подавали еду, жениху и невесте принесли десятислойный торт. После свадьбы гости разошлись по домам и начали жаловаться на боли в животе, тошноту и рвоту. Гости поняли, что отравились, и отправились в больницу. За ночь в больницу обратились около 60 гостей с теми же жалобами. Стало известно, что на жениха и невесту торт не подействовал, потому что они только попробовали его", - пишет издание.
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суруч, турция, общество
Суруч, Турция, Общество
Шестьдесят человек отравились тортом на свадьбе в Турции, пишут СМИ

Около 60 человек отравились после свадьбы в турецкой Урфе

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк Стамбул, Турция
 Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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АНКАРА, 15 июл - РИА Новости. Шестьдесят человек обратились в больницу с отравлением после свадьбы в турецкой Урфе на юго-востоке республики, сообщил портал BirGün.
Инцидент произошел в районе Суруч города Урфа.
"На свадьбе, где не подавали еду, жениху и невесте принесли десятислойный торт. После свадьбы гости разошлись по домам и начали жаловаться на боли в животе, тошноту и рвоту. Гости поняли, что отравились, и отправились в больницу. За ночь в больницу обратились около 60 гостей с теми же жалобами. Стало известно, что на жениха и невесту торт не подействовал, потому что они только попробовали его", - пишет издание.
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СуручТурцияОбщество
 
 
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