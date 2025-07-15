https://ria.ru/20250715/turtsija-2029207178.html

Шестьдесят человек отравились тортом на свадьбе в Турции, пишут СМИ

Шестьдесят человек отравились тортом на свадьбе в Турции, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2025

Шестьдесят человек отравились тортом на свадьбе в Турции, пишут СМИ

Шестьдесят человек обратились в больницу с отравлением после свадьбы в турецкой Урфе на юго-востоке республики, сообщил портал BirGün. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T12:15:00+03:00

2025-07-15T12:15:00+03:00

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суруч

турция

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АНКАРА, 15 июл - РИА Новости. Шестьдесят человек обратились в больницу с отравлением после свадьбы в турецкой Урфе на юго-востоке республики, сообщил портал BirGün. Инцидент произошел в районе Суруч города Урфа. "На свадьбе, где не подавали еду, жениху и невесте принесли десятислойный торт. После свадьбы гости разошлись по домам и начали жаловаться на боли в животе, тошноту и рвоту. Гости поняли, что отравились, и отправились в больницу. За ночь в больницу обратились около 60 гостей с теми же жалобами. Стало известно, что на жениха и невесту торт не подействовал, потому что они только попробовали его", - пишет издание.

https://ria.ru/20250610/indiya-2022074502.html

суруч

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суруч, турция, общество