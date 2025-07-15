https://ria.ru/20250715/tseny-2029128651.html

Раскрыто, какие продукты подешевеют в августе

Раскрыто, какие продукты подешевеют в августе - РИА Новости, 15.07.2025

Раскрыто, какие продукты подешевеют в августе

В августе в России подешевеют картофель, лук, морковь, капуста, свекла, огурцы, свежая зелень, яблоки, груши, сливы и бахчевые. Такой прогноз в беседе с... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T02:15:00+03:00

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россия

игорь балынин

общество

цены

покупка

овощи

продукты

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В августе в России подешевеют картофель, лук, морковь, капуста, свекла, огурцы, свежая зелень, яблоки, груши, сливы и бахчевые. Такой прогноз в беседе с агентством "Прайм" дал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.Снижение цен связано c поступлением на прилавки отечественного урожая."Полагаю, что в августе 2025 года мы увидим снижение цен на картофель (в 1,5-2 раза), лук (на 30-35%), морковь (на 30-35%), капусту (на 30-40%), свеклу (15-20%). Томаты, вероятнее всего, подешевеют на 30-40%, а огурцы — на 15-20%. На 10-15% может подешеветь свежая зелень (лук, укроп, петрушка)", — говорит эксперт.Помимо этого, на 20-25% упадут цены на яблоки и груши, в два раза подешевеют арбузы и дыни, а к концу августа в два-три раза снизятся цены на сливы.

https://ria.ru/20250710/kofe-2028249815.html

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россия, игорь балынин, общество, цены, покупка, овощи, продукты