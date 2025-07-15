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Раскрыто, какие продукты подешевеют в августе - РИА Новости, 15.07.2025
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02:15 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/tseny-2029128651.html
Раскрыто, какие продукты подешевеют в августе
Раскрыто, какие продукты подешевеют в августе - РИА Новости, 15.07.2025
Раскрыто, какие продукты подешевеют в августе
В августе в России подешевеют картофель, лук, морковь, капуста, свекла, огурцы, свежая зелень, яблоки, груши, сливы и бахчевые. Такой прогноз в беседе с... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T02:15:00+03:00
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россия
игорь балынин
общество
цены
покупка
овощи
продукты
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В августе в России подешевеют картофель, лук, морковь, капуста, свекла, огурцы, свежая зелень, яблоки, груши, сливы и бахчевые. Такой прогноз в беседе с агентством "Прайм" дал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.Снижение цен связано c поступлением на прилавки отечественного урожая."Полагаю, что в августе 2025 года мы увидим снижение цен на картофель (в 1,5-2 раза), лук (на 30-35%), морковь (на 30-35%), капусту (на 30-40%), свеклу (15-20%). Томаты, вероятнее всего, подешевеют на 30-40%, а огурцы — на 15-20%. На 10-15% может подешеветь свежая зелень (лук, укроп, петрушка)", — говорит эксперт.Помимо этого, на 20-25% упадут цены на яблоки и груши, в два раза подешевеют арбузы и дыни, а к концу августа в два-три раза снизятся цены на сливы.
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россия, игорь балынин, общество, цены, покупка, овощи, продукты
Россия, Игорь Балынин, Общество, Цены, Покупка, Овощи, Продукты
Раскрыто, какие продукты подешевеют в августе

Доцент Балынин: в августе картофель, свекла, томаты и огурцы могут подешеветь

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОвощной рынок
Овощной рынок - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В августе в России подешевеют картофель, лук, морковь, капуста, свекла, огурцы, свежая зелень, яблоки, груши, сливы и бахчевые. Такой прогноз в беседе с агентством "Прайм" дал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.
Снижение цен связано c поступлением на прилавки отечественного урожая.
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"Полагаю, что в августе 2025 года мы увидим снижение цен на картофель (в 1,5-2 раза), лук (на 30-35%), морковь (на 30-35%), капусту (на 30-40%), свеклу (15-20%). Томаты, вероятнее всего, подешевеют на 30-40%, а огурцы — на 15-20%. На 10-15% может подешеветь свежая зелень (лук, укроп, петрушка)", — говорит эксперт.
Помимо этого, на 20-25% упадут цены на яблоки и груши, в два раза подешевеют арбузы и дыни, а к концу августа в два-три раза снизятся цены на сливы.
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