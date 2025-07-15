https://ria.ru/20250715/trump-2029216013.html

В Кремле прокомментировали новые заявления Трампа

В Кремле прокомментировали новые заявления Трампа - РИА Новости, 15.07.2025

В Кремле прокомментировали новые заявления Трампа

Новые высказывания главы Белого дома Дональда Трампа серьезные, подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T12:52:00+03:00

2025-07-15T12:52:00+03:00

2025-07-15T13:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

дмитрий песков

евросоюз

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Новые высказывания главы Белого дома Дональда Трампа серьезные, подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков."Заявления президента США весьма серьезные, что-то в них адресовано лично президенту Путину. Нам, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне", — отметил он.Как рассказал Песков:Ультиматум ТрампаВ понедельник глава Белого дома поставил Москве 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений ВСУ ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.

https://ria.ru/20250715/tramp-2029153656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, евросоюз, в мире