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В Кремле прокомментировали новые заявления Трампа - РИА Новости, 15.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:52 15.07.2025 (обновлено: 13:50 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/trump-2029216013.html
В Кремле прокомментировали новые заявления Трампа
В Кремле прокомментировали новые заявления Трампа - РИА Новости, 15.07.2025
В Кремле прокомментировали новые заявления Трампа
Новые высказывания главы Белого дома Дональда Трампа серьезные, подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:52:00+03:00
2025-07-15T13:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
евросоюз
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Новые высказывания главы Белого дома Дональда Трампа серьезные, подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков."Заявления президента США весьма серьезные, что-то в них адресовано лично президенту Путину. Нам, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне", — отметил он.Как рассказал Песков:Ультиматум ТрампаВ понедельник глава Белого дома поставил Москве 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений ВСУ ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.
https://ria.ru/20250715/tramp-2029153656.html
https://ria.ru/20250715/glupost-2029145441.html
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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Евросоюз, В мире
В Кремле прокомментировали новые заявления Трампа

Песков: новые заявления Трампа адресованы лично Путину

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генсеком НАТО Марком Рютте
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генсеком НАТО Марком Рютте - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генсеком НАТО Марком Рютте
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Новые высказывания главы Белого дома Дональда Трампа серьезные, подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Заявления президента США весьма серьезные, что-то в них адресовано лично президенту Путину. Нам, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне", — отметил он.
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Трамп считает, что Россия победит в украинском конфликте, пишут СМИ
07:59
Как рассказал Песков:
  • Владимир Путин прокомментирует слова Трампа, если посчитает нужным;
  • Москва сохраняет готовность к третьему раунду переговоров с Киевом, но предложений по встрече до сих пор не получено, Вашингтон хочет видеть диалог сторон;
  • Украина воспринимает решения США и НАТО как сигнал к продолжению войны, а не к миру, Европа хочет обострения военных действий;
  • в Кремле не согласны с оценкой генсека НАТО Марка Рютте по поводу состава делегации на переговорах: по табели о рангах помощник президента Владимир Мединский выше Рустема Умерова.
Вид на Капитолий - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
"Невероятная глупость": в США набросились на Трампа за ультиматум России
05:40

Ультиматум Трампа

В понедельник глава Белого дома поставил Москве 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений ВСУ ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Спасибо Дональду за это: ультиматум Трампа России ускорит разгром Украины
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковЕвросоюзВ мире
 
 
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