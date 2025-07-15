https://ria.ru/20250715/trevoga-2029344200.html

На Кубани объявили опасность атаки БПЛА

На Кубани объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 15.07.2025

На Кубани объявили опасность атаки БПЛА

Опасность БПЛА объявлена в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T23:50:00+03:00

2025-07-15T23:50:00+03:00

2025-07-15T23:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Опасность БПЛА объявлена в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация РСЧС: Внимание! "Беспилотная опасность". Сохраняйте спокойствие. Необходимо повысить бдительность, избегать открытых участков улиц, зайти в помещение без окон и находиться в укрытии до получения сигнала "Отбой", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

краснодарский край

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность