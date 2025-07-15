https://ria.ru/20250715/trata-2029206549.html

Экс-разведчик США назвал поставки Patriot Украине пустой тратой денег

Экс-разведчик США назвал поставки Patriot Украине пустой тратой денег - РИА Новости, 15.07.2025

Экс-разведчик США назвал поставки Patriot Украине пустой тратой денег

Поставки Украине зенитных комплексов Patriot обернутся пустой тратой денег, не повлияют на ход конфликта и приведут лишь к новым жертвам, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T12:13:00+03:00

2025-07-15T12:13:00+03:00

2025-07-15T12:13:00+03:00

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россия

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скотт риттер

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Поставки Украине зенитных комплексов Patriot обернутся пустой тратой денег, не повлияют на ход конфликта и приведут лишь к новым жертвам, заявил РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер. Ранее министерство обороны США не смогло разъяснить РИА Новости, что именно президент США Дональд Трамп имел в виду, когда сказал, что Украина получит 17 комплексов Patriot. "Все сводится к тому, что это просто колоссальная трата денег. Это не поможет Украине. В худшем случае это продлит войну на несколько недель, за которые погибнут тысячи украинцев и сотни россиян. Но на итог конфликта это никак не повлияет. Это политический жест со стороны президента Дональда Трампа, вызванный тем, что ему не удалось заставить президента России Владимира Путина подчиниться американским требованиям по завершению конфликта", - сказал он. Кроме того, по мнению Риттера, существует серьезный риск, что системы Patriot не смогут даже добраться до места назначения: Россия сохраняет свободу действий в украинском воздушном пространстве, активно применяет дроны и ракеты, а также обладает эффективной разведкой, что делает возможным уничтожение этих установок еще до их развертывания. "Вероятность того, что батареи будут обнаружены и уничтожены еще до развертывания, очень высока", - сказал он. После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс. Ранее Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Портал Axios тогда сообщал, что Трамп пообещал немедленно отправить на Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot. Ракеты Patriot производятся компанией Lockheed Martin. По данным бюджета армии США, стоимость одной ракеты PAC-3 MSE составляет примерно 4,1 миллиона долларов, а стоимость полного комплекса Patriot оценивается примерно в 1,1 миллиарда долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250715/patriot-2029157412.html

https://ria.ru/20250715/tramp-2029169413.html

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украина, россия, сша, дональд трамп, скотт риттер, владимир путин, нато, lockheed martin , в мире