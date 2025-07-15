https://ria.ru/20250715/tramp-2029335618.html

Трамп раскрыл детали торговой сделки с Индонезией

Трамп раскрыл детали торговой сделки с Индонезией - РИА Новости, 15.07.2025

Трамп раскрыл детали торговой сделки с Индонезией

Индонезия в рамках торговой сделки закупит у США энергоресурсы на 15 миллиардов долларов, сельхозпродукцию на 4,5 миллиарда долларов и 50 самолетов Boeing,... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T21:45:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Индонезия в рамках торговой сделки закупит у США энергоресурсы на 15 миллиардов долларов, сельхозпродукцию на 4,5 миллиарда долларов и 50 самолетов Boeing, включая модели 777, заявил во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. "В рамках соглашения Индонезия обязалась закупить (продукцию - ред.) на 15 миллиардов долларов в сфере энергетики, (продукцию - ред.) на 4,5 миллиарда долларов сельскохозяйственной продукции и 50 самолетов Boeing, многие из них - 777-е", - написал американский лидер в своей соцсети Truth Social. По словам Трампа, в результате сделки Соединенные Штаты впервые получат полный доступ к индонезийскому рынку численностью более 280 миллионов человек. В то же время на индонезийский экспорт в США будет установлена пошлина в размере 19%, тогда как американские товары будут освобождены от пошлин и других ограничений, уточнил президент. "Мы продолжим добиваться успеха для американского народа и народа Индонезии!" - подчеркнул Трамп. Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.

https://ria.ru/20250605/tramp-2020976809.html

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индонезия, сша, дональд трамп, в мире, экономика, boeing, boeing 777, boeing-777, энергетика