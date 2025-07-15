Трамп раскрыл детали торговой сделки с Индонезией
Трамп: Индонезия купит у США энергоресурсы, продукцию АПК и 50 самолетов Boeing
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Индонезия в рамках торговой сделки закупит у США энергоресурсы на 15 миллиардов долларов, сельхозпродукцию на 4,5 миллиарда долларов и 50 самолетов Boeing, включая модели 777, заявил во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"В рамках соглашения Индонезия обязалась закупить (продукцию - ред.) на 15 миллиардов долларов в сфере энергетики, (продукцию - ред.) на 4,5 миллиарда долларов сельскохозяйственной продукции и 50 самолетов Boeing, многие из них - 777-е", - написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.
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По словам Трампа, в результате сделки Соединенные Штаты впервые получат полный доступ к индонезийскому рынку численностью более 280 миллионов человек. В то же время на индонезийский экспорт в США будет установлена пошлина в размере 19%, тогда как американские товары будут освобождены от пошлин и других ограничений, уточнил президент.
"Мы продолжим добиваться успеха для американского народа и народа Индонезии!" - подчеркнул Трамп.
Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.