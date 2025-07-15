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Трамп высказался о возможной встрече с Путиным - РИА Новости, 15.07.2025
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21:07 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/tramp-2029332957.html
Трамп высказался о возможной встрече с Путиным
Трамп высказался о возможной встрече с Путиным - РИА Новости, 15.07.2025
Трамп высказался о возможной встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что возможная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным зависит от дальнейших действий со стороны Москвы. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T21:07:00+03:00
2025-07-15T21:07:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что возможная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным зависит от дальнейших действий со стороны Москвы. "Посмотрим, что будет с президентом Путиным. Пока что я очень разочарован президентом Путиным", - сказал он журналистам в Белом доме на вопрос о возможной встрече лидеров двух стран. Трамп добавил, что за последние три месяца "решил множество войн", но так и смог завершить конфликт на Украине. "Это война (экс-президента Джо – ред.) Байдена. Это война не Трампа. Я здесь, чтобы попытаться вытащить нас из этой передряги", - подчеркнул политик. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что РФ по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250715/trump-2029157929.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Трамп высказался о возможной встрече с Путиным

Трамп: встреча с Путиным зависит от дальнейших действий Москвы

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что возможная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным зависит от дальнейших действий со стороны Москвы.
"Посмотрим, что будет с президентом Путиным. Пока что я очень разочарован президентом Путиным", - сказал он журналистам в Белом доме на вопрос о возможной встрече лидеров двух стран.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Трамп заявил, что не заканчивает иметь дело с Путиным
Вчера, 08:59
Трамп добавил, что за последние три месяца "решил множество войн", но так и смог завершить конфликт на Украине.
"Это война (экс-президента Джо – ред.) Байдена. Это война не Трампа. Я здесь, чтобы попытаться вытащить нас из этой передряги", - подчеркнул политик.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что РФ по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Трамп дал характеристику Путину
14 июля, 19:38
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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