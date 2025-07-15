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Трамп не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты - РИА Новости, 15.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:44 15.07.2025 (обновлено: 20:55 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/tramp-2029330580.html
Трамп не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты
Трамп не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты - РИА Новости, 15.07.2025
Трамп не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что не планирует поставлять Украине ракеты большой дальности. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T20:44:00+03:00
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киев
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
дональд трамп
сергей лавров
нато
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что не планирует поставлять Украине ракеты большой дальности.В понедельник издание Military Watch Magazine со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность передачи Украине первых крылатых ракет JASSM. Эти ракеты, по данным издания, могут быть переданы для оснащения истребителей F-16, которые поступают на вооружение украинских ВВС."Нет, мы не планируем этого делать", - сказал журналистам глава государства, отвечая на соответствующий вопрос.Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250715/tramp-2029324177.html
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киев, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато, f-16
Киев, Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, F-16
Трамп не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты

Трамп заявил, что не планирует поставлять Украине ракеты большой дальности

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что не планирует поставлять Украине ракеты большой дальности.
В понедельник издание Military Watch Magazine со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность передачи Украине первых крылатых ракет JASSM. Эти ракеты, по данным издания, могут быть переданы для оснащения истребителей F-16, которые поступают на вооружение украинских ВВС.
"Нет, мы не планируем этого делать", - сказал журналистам глава государства, отвечая на соответствующий вопрос.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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Вчера, 20:02
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаСШАРоссияДональд ТрампСергей ЛавровНАТОF-16
 
 
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