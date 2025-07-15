https://ria.ru/20250715/tramp-2029330580.html
Трамп не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты
Трамп не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты - РИА Новости, 15.07.2025
Трамп не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что не планирует поставлять Украине ракеты большой дальности. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T20:44:00+03:00
2025-07-15T20:44:00+03:00
2025-07-15T20:55:00+03:00
киев
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
дональд трамп
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029164000_0:81:1690:1032_1920x0_80_0_0_a6757ad7fa00df5908a029a36ecb0e52.jpg
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что не планирует поставлять Украине ракеты большой дальности.В понедельник издание Military Watch Magazine со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность передачи Украине первых крылатых ракет JASSM. Эти ракеты, по данным издания, могут быть переданы для оснащения истребителей F-16, которые поступают на вооружение украинских ВВС."Нет, мы не планируем этого делать", - сказал журналистам глава государства, отвечая на соответствующий вопрос.Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250715/tramp-2029324177.html
киев
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029164000_103:0:1587:1113_1920x0_80_0_0_65acc8cba1dd69450081582df92513e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато, f-16
Киев, Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, F-16
Трамп не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты
Трамп заявил, что не планирует поставлять Украине ракеты большой дальности