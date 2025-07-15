https://ria.ru/20250715/tramp-2029330580.html

Трамп не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты

Трамп не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты - РИА Новости, 15.07.2025

Трамп не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что не планирует поставлять Украине ракеты большой дальности. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T20:44:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что не планирует поставлять Украине ракеты большой дальности.В понедельник издание Military Watch Magazine со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность передачи Украине первых крылатых ракет JASSM. Эти ракеты, по данным издания, могут быть переданы для оснащения истребителей F-16, которые поступают на вооружение украинских ВВС."Нет, мы не планируем этого делать", - сказал журналистам глава государства, отвечая на соответствующий вопрос.Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

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украина

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