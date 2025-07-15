https://ria.ru/20250715/tramp-2029330417.html

Трамп считает 50 дней на достижение мира на Украине не очень долгим сроком

Трамп считает 50 дней на достижение мира на Украине не очень долгим сроком - РИА Новости, 15.07.2025

Трамп считает 50 дней на достижение мира на Украине не очень долгим сроком

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что не считает объявленный им срок в 50 дней для достижения сделки по Украине "очень длинным". РИА Новости, 15.07.2025

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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что не считает объявленный им срок в 50 дней для достижения сделки по Украине "очень длинным".В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на чиновника Белого дома передало, что американский лидер может ввести пошлины в 100% в отношении России и вторичные санкции против покупающих российскую нефть стран, если в течение 50 дней не будет заключена сделка по конфликту на Украине. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас поприветствовала заявление Трампа, но назвала 50 дней для этого долгим сроком."Я не думаю, что 50 дней - это очень долго. Это (сделка - ред.) может быть достигнуто и раньше", - сообщил президент журналистам в Белом доме.Вместе с тем Трамп пообещал, что будет "слишком плохо", если за 50 дней не удастся достичь сделки по Украине, повторив свои обещания ввести пошлины и "другие санкции".

https://ria.ru/20250715/tramp-2029151206.html

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