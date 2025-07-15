https://ria.ru/20250715/tramp-2029330417.html
Трамп считает 50 дней на достижение мира на Украине не очень долгим сроком
Трамп считает 50 дней на достижение мира на Украине не очень долгим сроком - РИА Новости, 15.07.2025
Трамп считает 50 дней на достижение мира на Украине не очень долгим сроком
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что не считает объявленный им срок в 50 дней для достижения сделки по Украине "очень длинным". РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T20:42:00+03:00
2025-07-15T20:42:00+03:00
2025-07-15T20:46:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
в мире
сша
дональд трамп
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029164029_0:122:1998:1246_1920x0_80_0_0_e07ced0488290d0c1ff00da11bc72c57.jpg
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что не считает объявленный им срок в 50 дней для достижения сделки по Украине "очень длинным".В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на чиновника Белого дома передало, что американский лидер может ввести пошлины в 100% в отношении России и вторичные санкции против покупающих российскую нефть стран, если в течение 50 дней не будет заключена сделка по конфликту на Украине. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас поприветствовала заявление Трампа, но назвала 50 дней для этого долгим сроком."Я не думаю, что 50 дней - это очень долго. Это (сделка - ред.) может быть достигнуто и раньше", - сообщил президент журналистам в Белом доме.Вместе с тем Трамп пообещал, что будет "слишком плохо", если за 50 дней не удастся достичь сделки по Украине, повторив свои обещания ввести пошлины и "другие санкции".
https://ria.ru/20250715/tramp-2029151206.html
https://ria.ru/20250715/zelenskiy-2029314171.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029164029_87:0:1911:1368_1920x0_80_0_0_1fdac16d4ccef341b7cd8b66099a2ad9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия
Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Россия
Трамп считает 50 дней на достижение мира на Украине не очень долгим сроком
Трамп заявил, что сделки по Украине можно достичь быстрее, чем за 50 дней