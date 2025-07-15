Трамп предостерег Зеленского от ударов по Москве, сообщило Reuters
Reuters: Трамп заявил, что Зеленскому не следует наносить удары по Москве
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев не должен целиться по Москве, передает Reuters.
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"Трамп: Зеленский не должен целиться по Москве", — указано в публикации.
Также Трамп выступил на брифинге в Белом доме:
- США не планируют поставлять Украине ракеты большой дальности;
- Возможная встреча с президентом России Владимиром Путиным зависит от дальнейших действий со стороны Москвы;
- Трамп не считает объявленный им срок в 50 дней для достижения сделки по Украине "очень длинным", конфликт может быть урегулирован и раньше;
- В ситуации на Украине хозяин Белого дома находится "на стороне человечества" и больше ни на чьей.
Сегодня и накануне газеты Financial Times и Washington Post опубликовали материалы, в которых утверждалось, что хозяин Белого дома призвал главу киевского режима организовать атаки на Москву и Петербург. По информации FT, Трамп сделал это в рамках своей стратегии "принудить Россию к переговорам". Как писала WP, Зеленский в ответ попросил у американского лидера оружие.
При этом вскоре пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла сведения в этих публикациях. По ее словам, Трамп в разговоре с Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Санкт-Петербургу, президент США "неустанно работает" над завершением конфликта на Украине.
Ультиматум Трампа
В понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если Владимир Путин посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.