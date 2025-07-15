https://ria.ru/20250715/tramp-2029324177.html

Трамп предостерег Зеленского от ударов по Москве, сообщило Reuters

Трамп предостерег Зеленского от ударов по Москве, сообщило Reuters - РИА Новости, 15.07.2025

Трамп предостерег Зеленского от ударов по Москве, сообщило Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев не должен целиться по Москве, передает Reuters. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T20:02:00+03:00

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2025-07-15T21:50:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев не должен целиться по Москве, передает Reuters."Трамп: Зеленский не должен целиться по Москве", — указано в публикации.Также Трамп выступил на брифинге в Белом доме:Сегодня и накануне газеты Financial Times и Washington Post опубликовали материалы, в которых утверждалось, что хозяин Белого дома призвал главу киевского режима организовать атаки на Москву и Петербург. По информации FT, Трамп сделал это в рамках своей стратегии "принудить Россию к переговорам". Как писала WP, Зеленский в ответ попросил у американского лидера оружие.При этом вскоре пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла сведения в этих публикациях. По ее словам, Трамп в разговоре с Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Санкт-Петербургу, президент США "неустанно работает" над завершением конфликта на Украине.Ультиматум ТрампаВ понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если Владимир Путин посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.

https://ria.ru/20250715/ssha-2029204454.html

https://ria.ru/20250715/lavrov-2029254916.html

https://ria.ru/20250715/tramp-2029151206.html

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