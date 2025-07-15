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Трамп предостерег Зеленского от ударов по Москве, сообщило Reuters - РИА Новости, 15.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:02 15.07.2025 (обновлено: 21:50 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/tramp-2029324177.html
Трамп предостерег Зеленского от ударов по Москве, сообщило Reuters
Трамп предостерег Зеленского от ударов по Москве, сообщило Reuters - РИА Новости, 15.07.2025
Трамп предостерег Зеленского от ударов по Москве, сообщило Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев не должен целиться по Москве, передает Reuters. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T20:02:00+03:00
2025-07-15T21:50:00+03:00
москва
специальная военная операция на украине
россия
в мире
сша
владимир зеленский
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев не должен целиться по Москве, передает Reuters.&quot;Трамп: Зеленский не должен целиться по Москве&quot;, — указано в публикации.Также Трамп выступил на брифинге в Белом доме:Сегодня и накануне газеты Financial Times и Washington Post опубликовали материалы, в которых утверждалось, что хозяин Белого дома призвал главу киевского режима организовать атаки на Москву и Петербург. По информации FT, Трамп сделал это в рамках своей стратегии "принудить Россию к переговорам". Как писала WP, Зеленский в ответ попросил у американского лидера оружие.При этом вскоре пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла сведения в этих публикациях. По ее словам, Трамп в разговоре с Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Санкт-Петербургу, президент США "неустанно работает" над завершением конфликта на Украине.Ультиматум ТрампаВ понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если Владимир Путин посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.
https://ria.ru/20250715/ssha-2029204454.html
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москва, россия, в мире, сша, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины
Москва, Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, США, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы Украины
Трамп предостерег Зеленского от ударов по Москве, сообщило Reuters

Reuters: Трамп заявил, что Зеленскому не следует наносить удары по Москве

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев не должен целиться по Москве, передает Reuters.
«

"Трамп: Зеленский не должен целиться по Москве", — указано в публикации.

Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
"Накажут сами себя". Что на самом деле стоит за ультиматумом Трампа
Вчера, 12:45
Также Трамп выступил на брифинге в Белом доме:
  • США не планируют поставлять Украине ракеты большой дальности;
  • Возможная встреча с президентом России Владимиром Путиным зависит от дальнейших действий со стороны Москвы;
  • Трамп не считает объявленный им срок в 50 дней для достижения сделки по Украине "очень длинным", конфликт может быть урегулирован и раньше;
  • В ситуации на Украине хозяин Белого дома находится "на стороне человечества" и больше ни на чьей.
Сегодня и накануне газеты Financial Times и Washington Post опубликовали материалы, в которых утверждалось, что хозяин Белого дома призвал главу киевского режима организовать атаки на Москву и Петербург. По информации FT, Трамп сделал это в рамках своей стратегии "принудить Россию к переговорам". Как писала WP, Зеленский в ответ попросил у американского лидера оружие.
При этом вскоре пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла сведения в этих публикациях. По ее словам, Трамп в разговоре с Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Санкт-Петербургу, президент США "неустанно работает" над завершением конфликта на Украине.
Мы все это проходили — Лавров об угрозах Трампа ввести пошлины на российские товары - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Москва хочет понять, что стоит за ультиматумом Трампа, заявил Лавров
Вчера, 14:54

Ультиматум Трампа

В понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если Владимир Путин посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Спасибо Дональду за это: ультиматум Трампа России ускорит разгром Украины
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваРоссияВ миреСШАВладимир ЗеленскийУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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