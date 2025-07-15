СМИ: Европа скептически относится к курсу Трампа в отношении России
NBC: европейцы скептически отнеслись к изменению курса Трампа в отношении России
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Европейские чиновники и эксперты относятся скептически к изменению курса президента США Дональда Трампа в отношении России, сообщает американский телеканал NBC.
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"Хотя кажущийся разворот в понедельник был резким, сторонники Украины, бывшие чиновники и другие эксперты по внешней политике настроены по меньшей мере настороженно, а в худшем случае - глубоко скептически", - пишет телеканал.
Телеканал приводит слова бывшего постоянного представителя США при НАТО Иво Даалдера, который утверждает, что европейцы и украинцы задаются вопросом, насколько реальны и долгосрочны такие перемены в политике лидера Штатов. При этом он также подчеркнул, что это второй раз, когда администрация Трампа меняет свои цели, и к этому появляется много вопросов.
Как отмечает NBC, на текущий момент детали нового курса Трампа остаются неясными.
Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.
Он также заявил, что если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом, США введут 100-процентные пошлины на российские товары и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть. По словам Трампа, несмотря на несколько "приятных бесед" с президентом России Владимиром Путиным, ощутимых результатов в контексте украинского урегулирования они не принесли.
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