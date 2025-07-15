NYT: Трамп вряд ли введет пошлины на товары из России из-за последствий
NYT: Трамп вряд ли введет 100% пошлины на товары РФ из-за последствий
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вряд ли введет 100% пошлины в отношении товаров из России, так как это может ухудшить отношения с КНР и принести негативные последствия для мировой и американской экономики, заявляет газета New York Times.
"Маловероятно, что Трамп будет рисковать возобновить конфронтацию со второй крупной экономикой мира (КНР - ред.) из-за Украины", - подчеркивает издание со ссылкой на неназванных аналитиков.
New York Times также заявляет, что угроза Трампа ввести "вторичные" пошлины на товары любой страны, которая торгует с Россией, могут иметь большие последствия. Так газета указывает Японию и страны ЕС как одни из стран, которые "также ведут торговлю с РФ". По словам издания, президент США знает, что, если экспорт российских энергоносителей резко сократится, то это приведет к повышению мировых цен на нефть, скачку цен на бензин в самих Штатах и ухудшению уровня инфляции.
Агентство Блумберг добавляет, что введение Трампом 100% пошлин на ввоз российских товаров в Штаты также может привести к ухудшению отношений США с КНР и Индией. Агентство указывает со ссылкой на неназванных экспертов из сферы торговли, что в случае принятия пошлины могут "ударить по самим Штатам". Так, неназванные индийские чиновники заявили агентству, что наказание с помощью пошлин для предприятий, которые покупают российскую нефть, будет сложно внедрять и это может привести к непредвиденным последствиям.
Однако, как добавили Блумберг индийские чиновники, власти Индии считают, что угроза ввода "вторичных пошлин" Трампом больше направлена в сторону КНР.
"Они (индийские чиновники - ред.) считают, что текущие торговые переговоры Индии и тесные связи с США помогают защитить страну от любых карательных мер", - добавляет Блумберг.
В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100%, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной.