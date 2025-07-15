Рейтинг@Mail.ru
NYT: Трамп вряд ли введет пошлины на товары из России из-за последствий - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/tramp-2029298371.html
NYT: Трамп вряд ли введет пошлины на товары из России из-за последствий
NYT: Трамп вряд ли введет пошлины на товары из России из-за последствий - РИА Новости, 15.07.2025
NYT: Трамп вряд ли введет пошлины на товары из России из-за последствий
Президент США Дональд Трамп вряд ли введет 100% пошлины в отношении товаров из России, так как это может ухудшить отношения с КНР и принести негативные... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T17:51:00+03:00
2025-07-15T17:51:00+03:00
китай
сша
россия
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029164169_0:129:3183:1919_1920x0_80_0_0_c2610c32c84632ec53a178b4dfe1d507.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вряд ли введет 100% пошлины в отношении товаров из России, так как это может ухудшить отношения с КНР и принести негативные последствия для мировой и американской экономики, заявляет газета New York Times. По данным издания, ряд экспертов ставит под сомнение, что такие меры будут приняты Трампом. Одним из последствий пошлин газета называет ухудшение отношений с КНР, упоминая торговлю Китая с Россией. "Маловероятно, что Трамп будет рисковать возобновить конфронтацию со второй крупной экономикой мира (КНР - ред.) из-за Украины", - подчеркивает издание со ссылкой на неназванных аналитиков. New York Times также заявляет, что угроза Трампа ввести "вторичные" пошлины на товары любой страны, которая торгует с Россией, могут иметь большие последствия. Так газета указывает Японию и страны ЕС как одни из стран, которые "также ведут торговлю с РФ". По словам издания, президент США знает, что, если экспорт российских энергоносителей резко сократится, то это приведет к повышению мировых цен на нефть, скачку цен на бензин в самих Штатах и ухудшению уровня инфляции. Агентство Блумберг добавляет, что введение Трампом 100% пошлин на ввоз российских товаров в Штаты также может привести к ухудшению отношений США с КНР и Индией. Агентство указывает со ссылкой на неназванных экспертов из сферы торговли, что в случае принятия пошлины могут "ударить по самим Штатам". Так, неназванные индийские чиновники заявили агентству, что наказание с помощью пошлин для предприятий, которые покупают российскую нефть, будет сложно внедрять и это может привести к непредвиденным последствиям. Однако, как добавили Блумберг индийские чиновники, власти Индии считают, что угроза ввода "вторичных пошлин" Трампом больше направлена в сторону КНР. "Они (индийские чиновники - ред.) считают, что текущие торговые переговоры Индии и тесные связи с США помогают защитить страну от любых карательных мер", - добавляет Блумберг. В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100%, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20250715/tramp-2029151206.html
https://ria.ru/20250715/ultimatum-2029273725.html
китай
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029164169_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_1d8cd227d32e702d527ff8a7e27104ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, сша, россия, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, США, Россия, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
NYT: Трамп вряд ли введет пошлины на товары из России из-за последствий

NYT: Трамп вряд ли введет 100% пошлины на товары РФ из-за последствий

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вряд ли введет 100% пошлины в отношении товаров из России, так как это может ухудшить отношения с КНР и принести негативные последствия для мировой и американской экономики, заявляет газета New York Times.
По данным издания, ряд экспертов ставит под сомнение, что такие меры будут приняты Трампом. Одним из последствий пошлин газета называет ухудшение отношений с КНР, упоминая торговлю Китая с Россией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Спасибо Дональду за это: ультиматум Трампа России ускорит разгром Украины
Вчера, 08:00
"Маловероятно, что Трамп будет рисковать возобновить конфронтацию со второй крупной экономикой мира (КНР - ред.) из-за Украины", - подчеркивает издание со ссылкой на неназванных аналитиков.
New York Times также заявляет, что угроза Трампа ввести "вторичные" пошлины на товары любой страны, которая торгует с Россией, могут иметь большие последствия. Так газета указывает Японию и страны ЕС как одни из стран, которые "также ведут торговлю с РФ". По словам издания, президент США знает, что, если экспорт российских энергоносителей резко сократится, то это приведет к повышению мировых цен на нефть, скачку цен на бензин в самих Штатах и ухудшению уровня инфляции.
Агентство Блумберг добавляет, что введение Трампом 100% пошлин на ввоз российских товаров в Штаты также может привести к ухудшению отношений США с КНР и Индией. Агентство указывает со ссылкой на неназванных экспертов из сферы торговли, что в случае принятия пошлины могут "ударить по самим Штатам". Так, неназванные индийские чиновники заявили агентству, что наказание с помощью пошлин для предприятий, которые покупают российскую нефть, будет сложно внедрять и это может привести к непредвиденным последствиям.
Однако, как добавили Блумберг индийские чиновники, власти Индии считают, что угроза ввода "вторичных пошлин" Трампом больше направлена в сторону КНР.
"Они (индийские чиновники - ред.) считают, что текущие торговые переговоры Индии и тесные связи с США помогают защитить страну от любых карательных мер", - добавляет Блумберг.
В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100%, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Журналист неожиданно пошутил об ультиматуме Трампа России
Вчера, 16:23
 
КитайСШАРоссияДональд ТрампЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала