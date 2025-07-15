https://ria.ru/20250715/tramp-2029298371.html

NYT: Трамп вряд ли введет пошлины на товары из России из-за последствий

NYT: Трамп вряд ли введет пошлины на товары из России из-за последствий - РИА Новости, 15.07.2025

NYT: Трамп вряд ли введет пошлины на товары из России из-за последствий

Президент США Дональд Трамп вряд ли введет 100% пошлины в отношении товаров из России, так как это может ухудшить отношения с КНР и принести негативные... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T17:51:00+03:00

2025-07-15T17:51:00+03:00

2025-07-15T17:51:00+03:00

китай

сша

россия

дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вряд ли введет 100% пошлины в отношении товаров из России, так как это может ухудшить отношения с КНР и принести негативные последствия для мировой и американской экономики, заявляет газета New York Times. По данным издания, ряд экспертов ставит под сомнение, что такие меры будут приняты Трампом. Одним из последствий пошлин газета называет ухудшение отношений с КНР, упоминая торговлю Китая с Россией. "Маловероятно, что Трамп будет рисковать возобновить конфронтацию со второй крупной экономикой мира (КНР - ред.) из-за Украины", - подчеркивает издание со ссылкой на неназванных аналитиков. New York Times также заявляет, что угроза Трампа ввести "вторичные" пошлины на товары любой страны, которая торгует с Россией, могут иметь большие последствия. Так газета указывает Японию и страны ЕС как одни из стран, которые "также ведут торговлю с РФ". По словам издания, президент США знает, что, если экспорт российских энергоносителей резко сократится, то это приведет к повышению мировых цен на нефть, скачку цен на бензин в самих Штатах и ухудшению уровня инфляции. Агентство Блумберг добавляет, что введение Трампом 100% пошлин на ввоз российских товаров в Штаты также может привести к ухудшению отношений США с КНР и Индией. Агентство указывает со ссылкой на неназванных экспертов из сферы торговли, что в случае принятия пошлины могут "ударить по самим Штатам". Так, неназванные индийские чиновники заявили агентству, что наказание с помощью пошлин для предприятий, которые покупают российскую нефть, будет сложно внедрять и это может привести к непредвиденным последствиям. Однако, как добавили Блумберг индийские чиновники, власти Индии считают, что угроза ввода "вторичных пошлин" Трампом больше направлена в сторону КНР. "Они (индийские чиновники - ред.) считают, что текущие торговые переговоры Индии и тесные связи с США помогают защитить страну от любых карательных мер", - добавляет Блумберг. В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100%, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной.

https://ria.ru/20250715/tramp-2029151206.html

https://ria.ru/20250715/ultimatum-2029273725.html

китай

сша

россия

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китай, сша, россия, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире