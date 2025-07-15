https://ria.ru/20250715/tramp-2029297154.html
CNN: Трамп интересовался у Зеленского возможностью ударов по Москве
CNN: Трамп интересовался у Зеленского возможностью ударов по Москве - РИА Новости, 15.07.2025
CNN: Трамп интересовался у Зеленского возможностью ударов по Москве
Президент США Дональд Трамп не исключает возможности передачи Украине дальнобойных ракет и в недавнем разговоре с Владимиром Зеленским поинтересовался, способна РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T17:45:00+03:00
2025-07-15T17:45:00+03:00
2025-07-15T17:55:00+03:00
в мире
украина
киев
москва
сша
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключает возможности передачи Украине дальнобойных ракет и в недавнем разговоре с Владимиром Зеленским поинтересовался, способна ли Украина наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомлённые источники.По информации телеканала, обсуждение состоялось в рамках "усилий Трампа по усилению давления на Россию". Украинская сторона, как отмечается, "восприняла этот вопрос серьёзно" и заявила, что нанесение таких ударов возможно при наличии соответствующих вооружений. После беседы обсуждение поставок дальнобойных систем продолжилось между Киевом, европейскими союзниками и США.CNN уточняет, что вопрос был одним из многих, поднятых Трампом в ходе разговора и, по оценке американских официальных лиц, мог быть задан мимоходом.
https://ria.ru/20250715/tramp-2029271674.html
украина
киев
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, москва, сша, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Москва, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
CNN: Трамп интересовался у Зеленского возможностью ударов по Москве
CNN: Трамп не исключает поставок Украине дальнобойных ракет