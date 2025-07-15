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CNN: Трамп интересовался у Зеленского возможностью ударов по Москве - РИА Новости, 15.07.2025
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17:45 15.07.2025 (обновлено: 17:55 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/tramp-2029297154.html
CNN: Трамп интересовался у Зеленского возможностью ударов по Москве
CNN: Трамп интересовался у Зеленского возможностью ударов по Москве - РИА Новости, 15.07.2025
CNN: Трамп интересовался у Зеленского возможностью ударов по Москве
Президент США Дональд Трамп не исключает возможности передачи Украине дальнобойных ракет и в недавнем разговоре с Владимиром Зеленским поинтересовался, способна РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T17:45:00+03:00
2025-07-15T17:55:00+03:00
в мире
украина
киев
москва
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключает возможности передачи Украине дальнобойных ракет и в недавнем разговоре с Владимиром Зеленским поинтересовался, способна ли Украина наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомлённые источники.По информации телеканала, обсуждение состоялось в рамках "усилий Трампа по усилению давления на Россию". Украинская сторона, как отмечается, "восприняла этот вопрос серьёзно" и заявила, что нанесение таких ударов возможно при наличии соответствующих вооружений. После беседы обсуждение поставок дальнобойных систем продолжилось между Киевом, европейскими союзниками и США.CNN уточняет, что вопрос был одним из многих, поднятых Трампом в ходе разговора и, по оценке американских официальных лиц, мог быть задан мимоходом.
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в мире, украина, киев, москва, сша, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Москва, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
CNN: Трамп интересовался у Зеленского возможностью ударов по Москве

CNN: Трамп не исключает поставок Украине дальнобойных ракет

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключает возможности передачи Украине дальнобойных ракет и в недавнем разговоре с Владимиром Зеленским поинтересовался, способна ли Украина наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомлённые источники.
По информации телеканала, обсуждение состоялось в рамках "усилий Трампа по усилению давления на Россию". Украинская сторона, как отмечается, "восприняла этот вопрос серьёзно" и заявила, что нанесение таких ударов возможно при наличии соответствующих вооружений. После беседы обсуждение поставок дальнобойных систем продолжилось между Киевом, европейскими союзниками и США.
CNN уточняет, что вопрос был одним из многих, поднятых Трампом в ходе разговора и, по оценке американских официальных лиц, мог быть задан мимоходом.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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