https://ria.ru/20250715/tramp-2029297154.html

CNN: Трамп интересовался у Зеленского возможностью ударов по Москве

CNN: Трамп интересовался у Зеленского возможностью ударов по Москве - РИА Новости, 15.07.2025

CNN: Трамп интересовался у Зеленского возможностью ударов по Москве

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности передачи Украине дальнобойных ракет и в недавнем разговоре с Владимиром Зеленским поинтересовался, способна РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T17:45:00+03:00

2025-07-15T17:45:00+03:00

2025-07-15T17:55:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключает возможности передачи Украине дальнобойных ракет и в недавнем разговоре с Владимиром Зеленским поинтересовался, способна ли Украина наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомлённые источники.По информации телеканала, обсуждение состоялось в рамках "усилий Трампа по усилению давления на Россию". Украинская сторона, как отмечается, "восприняла этот вопрос серьёзно" и заявила, что нанесение таких ударов возможно при наличии соответствующих вооружений. После беседы обсуждение поставок дальнобойных систем продолжилось между Киевом, европейскими союзниками и США.CNN уточняет, что вопрос был одним из многих, поднятых Трампом в ходе разговора и, по оценке американских официальных лиц, мог быть задан мимоходом.

https://ria.ru/20250715/tramp-2029271674.html

украина

киев

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в мире, украина, киев, москва, сша, дональд трамп, владимир зеленский