https://ria.ru/20250715/tramp-2029276376.html

Индийский эксперт назвал странным заявление Трампа о пошлинах против БРИКС

Индийский эксперт назвал странным заявление Трампа о пошлинах против БРИКС - РИА Новости, 15.07.2025

Индийский эксперт назвал странным заявление Трампа о пошлинах против БРИКС

Заявление президента США Дональда Трампа относительно ввода пошлин на продукцию стран-участниц БРИКС можно счесть странными и противоречивыми, выразил мнение в... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T16:34:00+03:00

2025-07-15T16:34:00+03:00

2025-07-15T16:34:00+03:00

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индия

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дональд трамп

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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июл - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа относительно ввода пошлин на продукцию стран-участниц БРИКС можно счесть странными и противоречивыми, выразил мнение в беседе с РИА Новости индийский политолог, почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation Нандан Унникришнан. Ранее Трамп написал в своей социальной сети Truth Social , что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. По его словам, никаких исключений не будет. "Понимаете, это какое-то противоречащее заявление, потому что Индия и США в данный момент, буквально в эту минуту, разговаривают о двустороннем соглашении по торговле. И эти разговоры идут в Вашингтоне в данный момент. Ну и естественно, если будет какое-то двустороннее соглашение, то США будет трудно после этого ввести какие-то дополнительные пошлины, скажем, десятипроцентные, против Индии, по крайней мере, а если (такие пошлины - ред.) будут вводиться против БРИКС, он (Трамп - ред.) не может сделать исключение для Индии, поэтому, мне кажется, странное какое-то заявление", - сказал агентству политолог. Как сообщил в начале марта официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал, Индия рассчитывает уладить с США вопрос с тарифами в рамках будущего торгового соглашения, о разработке которого лидеры двух стран заявили во время визита индийского премьера Нарендры Моди в Соединенные Штаты в феврале. Обе страны поставили перед собой цель завершить первую фазу соглашения к осени (сентябрь-октябрь) с целью более чем удвоить двусторонний товарооборот до 500 миллиардов долларов к 2030 году с нынешних 191 миллиарда долларов. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Индия и США провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами, последний из которых закончился 28 июня. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание Соединенных Штатов, чтобы республика допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индийские власти отвергли американское предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как пишет пресса, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.

https://ria.ru/20250715/poshliny-2029251451.html

https://ria.ru/20250715/trump-2029196312.html

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сша, индия, вашингтон (штат), дональд трамп, брикс