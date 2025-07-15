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СМИ узнали о позиции Трампа по Зеленскому на фоне ультиматума России
СМИ узнали о позиции Трампа по Зеленскому на фоне ультиматума России - РИА Новости, 15.07.2025
СМИ узнали о позиции Трампа по Зеленскому на фоне ультиматума России
Изменение президентом США Дональдом Трампом риторики в отношении России не отменяет его негативного отношения к Украине и Владимиру Зеленскому, пишет The... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:24:00+03:00
2025-07-15T11:24:00+03:00
2025-07-15T11:24:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Изменение президентом США Дональдом Трампом риторики в отношении России не отменяет его негативного отношения к Украине и Владимиру Зеленскому, пишет The Atlantic со ссылкой на источники в Белом доме."Эта перемена не отражает принятия Трампом нового стратегического мировоззрения. Он не проникся новой симпатией к Украине или ее президенту Владимиру Зеленскому. Он не стал внезапно приверженцем традиционных трансатлантических альянсов, которые его предшественники ценили как противовес Москве", — говорится в публикации.В понедельник американский лидер поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.При этом накануне заявлений Трампа представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
https://ria.ru/20250715/tramp-2029169413.html
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в мире, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
СМИ узнали о позиции Трампа по Зеленскому на фоне ультиматума России
Atlantic: Трамп не изменил негативного отношения к Украине и Зеленскому