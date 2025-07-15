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СМИ сообщили об "ударе" по Трампу из-за ультиматума России
СМИ сообщили об "ударе" по Трампу из-за ультиматума России - РИА Новости, 15.07.2025
СМИ сообщили об "ударе" по Трампу из-за ультиматума России
Президент США Дональд Трамп создал себе трудности и навредил процессу мирного урегулирования конфликта на Украине, выдвинув России ультиматум, пишет Responsible РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T09:45:00+03:00
2025-07-15T09:45:00+03:00
2025-07-15T15:54:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп создал себе трудности и навредил процессу мирного урегулирования конфликта на Украине, выдвинув России ультиматум, пишет Responsible Statecraft."Установленный Трампом дедлайн, скорее всего, усложнит ему жизнь, ограничит его гибкость в будущем, сделает желаемое им урегулирование еще более недостижимым и вынудит предпринимать шаги, которые скорее вредят, чем способствуют интересам США", — говорится в публикации.Как поясняет издание, попытки главы Белого дома оказать давление на Россию и ее союзников с помощью пошлин и санкций негативно отразятся на взаимодействии США с важными торговыми партнерами и американской экономике."Если возможности Трампа принудить Путина к переговорам экономическими методами ограничены, то его военное влияние еще меньше. У Путина есть явное преимущество на поле боя, и новое соглашение о помощи, в рамках которого Европа будет закупать американское оружие для поставок на Украину, вряд ли изменит ситуацию", — отметил автор статьи.В понедельник американский лидер поставил России ультиматум, по которому в 50-дневный срок необходимо достичь мирного соглашения с Украиной. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.При этом накануне заявлений Трампа представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
https://ria.ru/20250715/ukraina-2029159505.html
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в мире, украина, россия, дональд трамп, сша, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дональд Трамп, США, Владимир Путин
СМИ сообщили об "ударе" по Трампу из-за ультиматума России
Responsible Statecraft: Трамп загнал себя в угол ультиматумом России