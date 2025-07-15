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СМИ назвали оружие, которое Трамп отказался передавать Украине - РИА Новости, 15.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:24 15.07.2025 (обновлено: 14:22 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/tramp-2029155276.html
СМИ назвали оружие, которое Трамп отказался передавать Украине
СМИ назвали оружие, которое Трамп отказался передавать Украине - РИА Новости, 15.07.2025
СМИ назвали оружие, которое Трамп отказался передавать Украине
Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность отправки Украине крылатых ракет Tomahawk, пишет обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T08:24:00+03:00
2025-07-15T14:22:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
украина
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность отправки Украине крылатых ракет Tomahawk, пишет обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники. Однако в итоге он не стал включать эти ракеты в список поставок. "Они могут быть развернуты позже, если Трамп захочет еще больше рычагов влияния", — говорится в публикации. Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
https://ria.ru/20250715/tramp-2029159768.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп
В мире, Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Дональд Трамп
СМИ назвали оружие, которое Трамп отказался передавать Украине

WP: Трамп рассматривал возможность отправки Украине крылатых ракет Tomahawk

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность отправки Украине крылатых ракет Tomahawk, пишет обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники.

Однако в итоге он не стал включать эти ракеты в список поставок.
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"Они могут быть развернуты позже, если Трамп захочет еще больше рычагов влияния", — говорится в публикации.

Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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