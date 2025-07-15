СМИ назвали оружие, которое Трамп отказался передавать Украине
WP: Трамп рассматривал возможность отправки Украине крылатых ракет Tomahawk
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность отправки Украине крылатых ракет Tomahawk, пишет обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники.
Однако в итоге он не стал включать эти ракеты в список поставок.
Однако в итоге он не стал включать эти ракеты в список поставок.
"Они могут быть развернуты позже, если Трамп захочет еще больше рычагов влияния", — говорится в публикации.
Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.