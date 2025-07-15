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Трамп считает, что Россия победит в украинском конфликте, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2025
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07:59 15.07.2025 (обновлено: 10:38 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/tramp-2029153656.html
Трамп считает, что Россия победит в украинском конфликте, пишут СМИ
Трамп считает, что Россия победит в украинском конфликте, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2025
Трамп считает, что Россия победит в украинском конфликте, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп считает, что Москва победит в украинском конфликте, пишет Politico. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T07:59:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Москва победит в украинском конфликте, пишет Politico."Точка зрения президента такова, что Россия победит, — вопрос в том, сколько времени это займет", — цитирует газета высокопоставленного чиновника Белого дома.Он отметил, что у Москвы более крупная экономика и армия, чем у Киева.Два высокопоставленных чиновника американской администрации добавили, что решение президента ужесточить позицию по Украине вызвано недовольством из-за ситуации с урегулированием конфликта.Ультиматум ТрампаВ понедельник глава Белого дома поставил Москве 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.При этом незадолго до его высказываний пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений ВСУ ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.
https://ria.ru/20250715/grem-2029147062.html
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россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, нато, в мире, евросоюз
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, В мире, Евросоюз
Трамп считает, что Россия победит в украинском конфликте, пишут СМИ

Politico: Трамп назвал победу России в украинском конфликте вопросом времени

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Вашингтоне. 14 июля 2025
Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Вашингтоне. 14 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Вашингтоне. 14 июля 2025
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Москва победит в украинском конфликте, пишет Politico.
"Точка зрения президента такова, что Россия победит, — вопрос в том, сколько времени это займет", — цитирует газета высокопоставленного чиновника Белого дома.
Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
"Это абсурд": в США раскрыли роль Грэма* в ультиматуме Трампа
06:13
Он отметил, что у Москвы более крупная экономика и армия, чем у Киева.
Два высокопоставленных чиновника американской администрации добавили, что решение президента ужесточить позицию по Украине вызвано недовольством из-за ситуации с урегулированием конфликта.
Вид на Капитолий - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
"Невероятная глупость": в США набросились на Трампа за ультиматум России
05:40

Ультиматум Трампа

В понедельник глава Белого дома поставил Москве 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
При этом незадолго до его высказываний пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений ВСУ ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Спасибо Дональду за это: ультиматум Трампа России ускорит разгром Украины
08:00
 
РоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОВ миреЕвросоюз
 
 
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