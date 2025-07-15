https://ria.ru/20250715/tramp-2029153656.html

Трамп считает, что Россия победит в украинском конфликте, пишут СМИ

Трамп считает, что Россия победит в украинском конфликте, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2025

Трамп считает, что Россия победит в украинском конфликте, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп считает, что Москва победит в украинском конфликте, пишет Politico. РИА Новости, 15.07.2025

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Москва победит в украинском конфликте, пишет Politico."Точка зрения президента такова, что Россия победит, — вопрос в том, сколько времени это займет", — цитирует газета высокопоставленного чиновника Белого дома.Он отметил, что у Москвы более крупная экономика и армия, чем у Киева.Два высокопоставленных чиновника американской администрации добавили, что решение президента ужесточить позицию по Украине вызвано недовольством из-за ситуации с урегулированием конфликта.Ультиматум ТрампаВ понедельник глава Белого дома поставил Москве 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.При этом незадолго до его высказываний пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений ВСУ ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.

https://ria.ru/20250715/grem-2029147062.html

https://ria.ru/20250715/glupost-2029145441.html

https://ria.ru/20250715/tramp-2029151206.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, нато, в мире, евросоюз