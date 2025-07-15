Рогов заявил, что язык ультиматума не добавит авторитета Трампу
Член ОП Рогов: бряцание оружием не добавит авторитета президенту Трампу
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. 14 июля 2025
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. 14 июля 2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил в комментарии РИА Новости, что язык ультиматума и бряцание оружием не добавит авторитета президенту США Дональду Трампу.
Ранее в понедельник Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет". После этого чиновник из Белого дома пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении России, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть.
"Говорить языком ультиматума, санкций, бряцать оружием и поставлять его откровенным террористам в лице режима (Владимира) Зеленского не добавляет авторитета и уважения американскому президенту", - сказал Рогов.
По его словам, американским элитам пора принять тот факт, что время единоличного доминирования США в мире прошло.
"Пора вести более взвешенную и ответственную внешнюю политику, учитывая многополярность международной политической системы", - сказал Рогов.