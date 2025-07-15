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Рогов заявил, что язык ультиматума не добавит авторитета Трампу - РИА Новости, 15.07.2025
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07:52 15.07.2025 (обновлено: 09:38 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/tramp-2029153102.html
Рогов заявил, что язык ультиматума не добавит авторитета Трампу
Рогов заявил, что язык ультиматума не добавит авторитета Трампу - РИА Новости, 15.07.2025
Рогов заявил, что язык ультиматума не добавит авторитета Трампу
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T07:52:00+03:00
2025-07-15T09:38:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил в комментарии РИА Новости, что язык ультиматума и бряцание оружием не добавит авторитета президенту США Дональду Трампу. Ранее в понедельник Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет". После этого чиновник из Белого дома пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении России, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть. "Говорить языком ультиматума, санкций, бряцать оружием и поставлять его откровенным террористам в лице режима (Владимира) Зеленского не добавляет авторитета и уважения американскому президенту", - сказал Рогов. По его словам, американским элитам пора принять тот факт, что время единоличного доминирования США в мире прошло. "Пора вести более взвешенную и ответственную внешнюю политику, учитывая многополярность международной политической системы", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20250715/rossiya-2029149340.html
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россия, сша, украина, владимир рогов, дональд трамп, в мире
Россия, США, Украина, Владимир Рогов, Дональд Трамп, В мире
Рогов заявил, что язык ультиматума не добавит авторитета Трампу

Член ОП Рогов: бряцание оружием не добавит авторитета президенту Трампу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. 14 июля 2025
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. 14 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. 14 июля 2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил в комментарии РИА Новости, что язык ультиматума и бряцание оружием не добавит авторитета президенту США Дональду Трампу.
Ранее в понедельник Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет". После этого чиновник из Белого дома пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении России, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть.
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
В США назвали ключевую ошибку Трампа в ультиматуме России
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"Говорить языком ультиматума, санкций, бряцать оружием и поставлять его откровенным террористам в лице режима (Владимира) Зеленского не добавляет авторитета и уважения американскому президенту", - сказал Рогов.
По его словам, американским элитам пора принять тот факт, что время единоличного доминирования США в мире прошло.
"Пора вести более взвешенную и ответственную внешнюю политику, учитывая многополярность международной политической системы", - сказал Рогов.
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