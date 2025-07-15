https://ria.ru/20250715/tramp-2029151206.html

Спасибо Дональду за это: ультиматум Трампа России ускорит разгром Украины

Спасибо Дональду за это: ультиматум Трампа России ускорит разгром Украины - РИА Новости, 15.07.2025

Спасибо Дональду за это: ультиматум Трампа России ускорит разгром Украины

Обещанный Дональдом Трампом громкий "сюрприз" сработал на 100%. Вернее, на 2,3 процента: на столько скакнули акции российских компаний сразу после объявления... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T08:00:00+03:00

2025-07-15T08:00:00+03:00

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Обещанный Дональдом Трампом громкий "сюрприз" сработал на 100%. Вернее, на 2,3 процента: на столько скакнули акции российских компаний сразу после объявления Трампом ультиматума России.Ультиматум получился на славу: с пылу, с жару, с румяной поджаристой корочкой:Украинские и европейские наблюдатели выжали из глаз литры крови, пытаясь увидеть в ультиматуме "адские пошлины в 500%", но разглядели лишь то, что "это не имеет смысла", а имеет смысл дружить с Россией, потому что она имеет "невероятный потенциал".На самом же деле серьезные эксперты сходятся в том, что мы опять попали в День сурка: похоже, как и в первый срок, Трампа охомутали обепартийные ястребы и недобитые глубинные государственники и он как может отбивается. Во время первого президентства Трампа травили связями с Россией и чуть ли не устроили импичмент, сейчас его опять пытаются продавить на резкую эскалацию и срыв наметившихся траекторий сближения США и России. В первый срок Трамп в итоге нехотя подписал указ "О противодействии противникам Америки через санкции", инициировал который сенатор Грэм, а на втором сроке у него на столе лежит проект указа о "зубодробительных санкциях" против России, автор которого — опять же тот же Грэм.Получается, что Трамп опять уперся кепкой MAGA в потолок своих президентских возможностей и по факту шаг за шагом теряет контроль над отношениями США и России, за что его уже критикуют ранее самые ярые сторонники. Всем более-менее погруженным в тему ясно, что отправка нового оружия Украине победить не поможет, а санкции убивают любые перспективы мирных вариантов решения украинского кейса (хотя Россия многократно повторяла, что дипломатическое решение несравнимо лучше, чем военное).Впрочем, есть мнение, что Трамп все же пытается вести свою скрытую игру и прекрасно понимает, что эскалация повредит всем, но бешеные собаки требуют крови, и он кидает им обглоданные кости, то есть ультиматум вроде как есть, а вроде как его нет. По мнению издания Responsible Statecraft, "попытки ввести гигантские тарифы против партнеров России просто не сработают. Каждый, кто считает, что Китай вдруг прекратит импорт русской нефти из-за угроз Трампа, — дурак или полезный идиот". Что касается попыток испугать или надавить на президента России, то "ни разу с 2014 года не было ни малейшего намека на то, что санкции могут хоть как-то изменить позицию Путина по отношению к Украине".Киевские, лондонские и парижские любители салфеток надеялись, что Трамп залезет в не до конца использованный "военный кошелек" Байдена размером более трех миллиардов долларов, плюс добавит туда порядка пяти миллиардов от замороженных российских активов. Трамп не дал ни копейки: вместо этого он утрамбовал европейцев, чтобы за все военные поставки Украине теперь платили они. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер просто светился как лампочка Ильича, когда объявил, что "дни, когда США тратили неограниченные средства налогоплательщиков на защиту Украины, закончились".Это означает, что европейцам теперь придется принимать тяжелое решение, потому что денег и на ужинать, и на потанцевать нет: либо отправлять свой мощный план ReArm Europe на 800 миллиардов евро в помойку, чтобы продлить агонию киевского режима, либо вооружаться самим и наблюдать, как по развалинам бывшей Украины со скрипом катится колесо генотьбы.По сути, Трамп в стиле горячей картошки перекинул судьбу Украины за шиворот Европы: если вы хотите, чтобы ходики ходили, а мартышки записывали тиктоки — платите. Можно ставить что угодно на то, что Трамп купил большое ведро попкорна, чтобы полюбоваться, на каком моменте те же французы в итоге вытянут Макрона на площадь Бастилии и торжественно казнят его маленькой серебряной ложечкой.Также невероятно взбесило переможников 50-дневное "окошко": некто нардеп Украины Безуглая так и заявила: "Трамп дал Путину еще 50 дней для захвата Украины. Ну а дальше посмотрим. Так что карт-бланш, так сказать. На Днепр или Краматорск — все такое аппетитное". Почему так грустно? Потому что как только европейцы заплатят за оружие, и заплатят полностью, американцам торопиться некуда. Деньги в кармане, зачем напрягаться? Надо проверить условия контрактов, согласовать спецификации, составить заказ, отследить товарные остатки, сформировать груз, просчитать логистику, и… ой, месье, а вам еще миллиард надо доплатить. Какой миллиард? Да вон же, в конце написано. Большое спасибо.Тем временем наши военные планировщики с первого дня СВО исходили из того, что против нас может быть применено все — до ядерного порога, и соответствующие планы есть на каждый чих и каждый калибр. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "Россия исходит из того, что поставки вооружений США Украине продолжались и продолжаются", то есть никаких сюрпризов.Нам, конечно, жаль, что так оптимистично начавшаяся каденция Трампа в итоге скатывается к стандартному сценарию холодной войны, но самоустранение США из прямого участия в конфликте на Украине серьезно развязывает нам руки и значительно ускорит военный разгром Украины, раз уж наши партнеры решили больше не играться в радугу и единорогов.По крайней мере не будем тратить время на переговоры — и за это большое спасибо, у нас еще много дел и неосвобожденных территорий.

https://ria.ru/20250715/spiegel-2029131793.html

https://ria.ru/20250715/grem-2029147062.html

https://ria.ru/20250715/poshliny-2029149951.html

https://ria.ru/20250715/tramp-2029135666.html

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россия, украина, сша, дональд трамп, нато, дмитрий песков, аналитика