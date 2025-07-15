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"Все кончено": в Британии раскрыли смысл слов Трампа о России - РИА Новости, 15.07.2025
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05:19 15.07.2025 (обновлено: 09:37 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/tramp-2029143863.html
"Все кончено": в Британии раскрыли смысл слов Трампа о России
"Все кончено": в Британии раскрыли смысл слов Трампа о России - РИА Новости, 15.07.2025
"Все кончено": в Британии раскрыли смысл слов Трампа о России
Концепция мира через силу полностью провалилась, Москва не купилась на попытки ее запугать, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T05:19:00+03:00
2025-07-15T09:37:00+03:00
в мире
сша
москва
украина
дональд трамп
александр меркурис
марк рютте
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Концепция мира через силу полностью провалилась, Москва не купилась на попытки ее запугать, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Теперь с мантрой США о мире через силу все кончено. Как оказалось, Вашингтон не такой уж и сильный, если пытался заставить Москву заключить невыгодное ей прекращение огня. Результатом провала стал недельный припадок в Белом доме, который мы и наблюдали", — сказал он.Аналитик отметил, что сам принцип американского президента о насаждении мира силой не оправдал себя ни в одном случае. Так, до этого были неудачи с атакой на йеменских хуситов и бомбардировкой Ирана, пояснил Меркурис."Дерзкие комментарии о Путине, решение отправить ракеты JASSM, попытка скомпенсировать слабость ПВО Украины поставками Patriot — все это выглядит как попытка убедить Москву в силе США и Трампа лично. Хотя все больше и больше становится понятно, что никакой силы нет и в помине", — заключил эксперт.В понедельник президент США Дональд Трамп после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме рассказал журналистам, что Украина вскоре получит системы ПВО Patriot от стран Европы, которые, в свою очередь, будут пополнять свои запасы закупками у Вашингтона. Кроме того, американский лидер заявил, что Североатлантический альянс также оплатит поставки оружия из Штатов Киеву.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20250715/spiegel-2029131793.html
https://ria.ru/20250715/ssha-2029128417.html
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в мире, сша, москва, украина, дональд трамп, александр меркурис, марк рютте, нато, россия
В мире, США, Москва, Украина, Дональд Трамп, Александр Меркурис, Марк Рютте, НАТО, Россия
"Все кончено": в Британии раскрыли смысл слов Трампа о России

Аналитик Меркурис: действия Трампа выглядят как попытка запугать Москву

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. 14 июля 2025
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. 14 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. 14 июля 2025
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Концепция мира через силу полностью провалилась, Москва не купилась на попытки ее запугать, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.
"Теперь с мантрой США о мире через силу все кончено. Как оказалось, Вашингтон не такой уж и сильный, если пытался заставить Москву заключить невыгодное ей прекращение огня. Результатом провала стал недельный припадок в Белом доме, который мы и наблюдали", — сказал он.
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Аналитик отметил, что сам принцип американского президента о насаждении мира силой не оправдал себя ни в одном случае. Так, до этого были неудачи с атакой на йеменских хуситов и бомбардировкой Ирана, пояснил Меркурис.
"Дерзкие комментарии о Путине, решение отправить ракеты JASSM, попытка скомпенсировать слабость ПВО Украины поставками Patriot — все это выглядит как попытка убедить Москву в силе США и Трампа лично. Хотя все больше и больше становится понятно, что никакой силы нет и в помине", — заключил эксперт.
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В понедельник президент США Дональд Трамп после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме рассказал журналистам, что Украина вскоре получит системы ПВО Patriot от стран Европы, которые, в свою очередь, будут пополнять свои запасы закупками у Вашингтона. Кроме того, американский лидер заявил, что Североатлантический альянс также оплатит поставки оружия из Штатов Киеву.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
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