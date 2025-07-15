https://ria.ru/20250715/tramp-2029143863.html

"Все кончено": в Британии раскрыли смысл слов Трампа о России

"Все кончено": в Британии раскрыли смысл слов Трампа о России - РИА Новости, 15.07.2025

"Все кончено": в Британии раскрыли смысл слов Трампа о России

Концепция мира через силу полностью провалилась, Москва не купилась на попытки ее запугать, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T05:19:00+03:00

2025-07-15T05:19:00+03:00

2025-07-15T09:37:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Концепция мира через силу полностью провалилась, Москва не купилась на попытки ее запугать, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Теперь с мантрой США о мире через силу все кончено. Как оказалось, Вашингтон не такой уж и сильный, если пытался заставить Москву заключить невыгодное ей прекращение огня. Результатом провала стал недельный припадок в Белом доме, который мы и наблюдали", — сказал он.Аналитик отметил, что сам принцип американского президента о насаждении мира силой не оправдал себя ни в одном случае. Так, до этого были неудачи с атакой на йеменских хуситов и бомбардировкой Ирана, пояснил Меркурис."Дерзкие комментарии о Путине, решение отправить ракеты JASSM, попытка скомпенсировать слабость ПВО Украины поставками Patriot — все это выглядит как попытка убедить Москву в силе США и Трампа лично. Хотя все больше и больше становится понятно, что никакой силы нет и в помине", — заключил эксперт.В понедельник президент США Дональд Трамп после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме рассказал журналистам, что Украина вскоре получит системы ПВО Patriot от стран Европы, которые, в свою очередь, будут пополнять свои запасы закупками у Вашингтона. Кроме того, американский лидер заявил, что Североатлантический альянс также оплатит поставки оружия из Штатов Киеву.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20250715/spiegel-2029131793.html

https://ria.ru/20250715/ssha-2029128417.html

https://ria.ru/20250714/nakazanie-2028883032.html

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