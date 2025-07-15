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Конфликт на Украине может выйти из-под контроля, заявил экс-советник Трампа - РИА Новости, 15.07.2025
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02:24 15.07.2025 (обновлено: 02:26 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/tramp-2029135666.html
Конфликт на Украине может выйти из-под контроля, заявил экс-советник Трампа
Конфликт на Украине может выйти из-под контроля, заявил экс-советник Трампа - РИА Новости, 15.07.2025
Конфликт на Украине может выйти из-под контроля, заявил экс-советник Трампа
Украинский конфликт выйдет из-под контроля из-за новых поставок Киеву американского вооружения, в частности, потому что Вашингтон никак не контролирует... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T02:24:00+03:00
2025-07-15T02:26:00+03:00
россия
украина
киев
дональд трамп
стив бэннон
владимир путин
нато
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Украинский конфликт выйдет из-под контроля из-за новых поставок Киеву американского вооружения, в частности, потому что Вашингтон никак не контролирует украинцев, считает экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон, об этом он заявил на своем подкасте War Room. После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс. "Мы на грани того, чтобы потерять контроль. Мы сейчас собираемся дать оружие людям, которых мы буквально никак не контролируем. Мы думаем, что они у нас под контролем, но это не так... Вспомните Вторую мировую войну. Если они (русские - ред.) стоят на своем, они стоят на своём. Все ради матушки-России. И они нас перемелют... И мы даём им (украинцам - ред.) пакет военной помощи. Если вы даете подобного рода наступательное вооружение - неважно, кто выступает посредником, - речь о том, что все выходит из-под контроля", - заявил Бэннон. По его мнению, если Киев бездумно нанесёт удар и попадет по российскому ядерному объекту, это может спровоцировать эскалацию, которую Штаты уже не смогут сдержать. Кроме того, по заявлению гостя подкаста - бывшего старшего советника Пентагона Дэна Колдуэлла, - новые поставки американского вооружения не смогут кардинально изменить ход конфликта, потому что у Киева не хватает людей, а у Запада - промышленной мощи для того, чтобы продолжать подпитывать конфликт. "Это (новые поставки - ред.) не даст Украине преимущество. Это просто повышает риски", - отметил Колдуэлл. В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин, отвечая на пленарной сессии ВЭФ на вопрос о ядерной угрозе от ударов ВСУ по Курской и Запорожской АЭС, предложил задуматься о последствиях в случае зеркального ответа России. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250714/pomosch-2029040072.html
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россия, украина, киев, дональд трамп, стив бэннон, владимир путин, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Украина, Киев, Дональд Трамп, Стив Бэннон, Владимир Путин, НАТО, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, В мире
Конфликт на Украине может выйти из-под контроля, заявил экс-советник Трампа

Бэннон: конфликт на Украине выйдет из-под контроля из-за помощи США Киеву

© AP Photo / Evan VucciСтив Бэннон
Стив Бэннон - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Стив Бэннон. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Украинский конфликт выйдет из-под контроля из-за новых поставок Киеву американского вооружения, в частности, потому что Вашингтон никак не контролирует украинцев, считает экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон, об этом он заявил на своем подкасте War Room.
После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс.
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"Мы на грани того, чтобы потерять контроль. Мы сейчас собираемся дать оружие людям, которых мы буквально никак не контролируем. Мы думаем, что они у нас под контролем, но это не так... Вспомните Вторую мировую войну. Если они (русские - ред.) стоят на своем, они стоят на своём. Все ради матушки-России. И они нас перемелют... И мы даём им (украинцам - ред.) пакет военной помощи. Если вы даете подобного рода наступательное вооружение - неважно, кто выступает посредником, - речь о том, что все выходит из-под контроля", - заявил Бэннон.
По его мнению, если Киев бездумно нанесёт удар и попадет по российскому ядерному объекту, это может спровоцировать эскалацию, которую Штаты уже не смогут сдержать.
Кроме того, по заявлению гостя подкаста - бывшего старшего советника Пентагона Дэна Колдуэлла, - новые поставки американского вооружения не смогут кардинально изменить ход конфликта, потому что у Киева не хватает людей, а у Запада - промышленной мощи для того, чтобы продолжать подпитывать конфликт.
"Это (новые поставки - ред.) не даст Украине преимущество. Это просто повышает риски", - отметил Колдуэлл.
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. 14 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
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Вчера, 22:46
В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин, отвечая на пленарной сессии ВЭФ на вопрос о ядерной угрозе от ударов ВСУ по Курской и Запорожской АЭС, предложил задуматься о последствиях в случае зеркального ответа России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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5 июля, 01:56
 
РоссияУкраинаКиевДональд ТрампСтив БэннонВладимир ПутинНАТОМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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