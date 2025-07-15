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Трамп проинформировал НАТО о планах поддержки Украины, заявил Рютте - РИА Новости, 15.07.2025
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02:03 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/tramp-2029134548.html
Трамп проинформировал НАТО о планах поддержки Украины, заявил Рютте
Трамп проинформировал НАТО о планах поддержки Украины, заявил Рютте - РИА Новости, 15.07.2025
Трамп проинформировал НАТО о планах поддержки Украины, заявил Рютте
Президент США Дональд Трамп ещё в прошлый четверг проинформировал НАТО о своём решении существенно увеличить военную поддержку Украины, заявил генеральный... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T02:03:00+03:00
2025-07-15T02:03:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ещё в прошлый четверг проинформировал НАТО о своём решении существенно увеличить военную поддержку Украины, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News. "В прошлый четверг мне позвонил президент Трамп. Он сказал: "Эй, Марк, мы всерьез хотим нарастить поддержку Украины в том, что касается оружия". Затем уже этим утром я был в Белом доме, готовясь ко встрече с ним", - сообщил Рютте. По словам Рютте, американский лидер сильно "раздражен" своим последним телефонным разговором с российским президентом Владимиром Путиным и заявил о необходимости сделать "следующий шаг" в вопросе санкций против Москвы. Генсек альянса предположил, что торговые партнеры Москвы в Китае, Индии и Бразилии после заявлений Трампа захотят позвонить российскому лидеру с призывами к заключению мирного соглашения для урегулирования конфликта на Украине. "Это действительно важно, и это умно спланировано президентом (Трампом - ред.)", - считает Рютте. В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Кроме того, Трамп в понедельник объявил о новой схеме поставок оружия Украине, по которой США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Киеву, а также восполнят свои запасы за счёт новых закупок у Вашингтона. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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украина, россия, сша, дональд трамп, марк рютте, владимир путин, нато, в мире
Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Марк Рютте, Владимир Путин, НАТО, В мире
Трамп проинформировал НАТО о планах поддержки Украины, заявил Рютте

Рютте: Трамп в прошлый четверг заявил НАТО об увеличении помощи Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ещё в прошлый четверг проинформировал НАТО о своём решении существенно увеличить военную поддержку Украины, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News.
"В прошлый четверг мне позвонил президент Трамп. Он сказал: "Эй, Марк, мы всерьез хотим нарастить поддержку Украины в том, что касается оружия". Затем уже этим утром я был в Белом доме, готовясь ко встрече с ним", - сообщил Рютте.
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. 14 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
В Госдуме ответили на ультиматум Трампа по Украине
Вчера, 22:46
По словам Рютте, американский лидер сильно "раздражен" своим последним телефонным разговором с российским президентом Владимиром Путиным и заявил о необходимости сделать "следующий шаг" в вопросе санкций против Москвы.
Генсек альянса предположил, что торговые партнеры Москвы в Китае, Индии и Бразилии после заявлений Трампа захотят позвонить российскому лидеру с призывами к заключению мирного соглашения для урегулирования конфликта на Украине.
"Это действительно важно, и это умно спланировано президентом (Трампом - ред.)", - считает Рютте.
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Трамп назвал стоимость военной помощи Украине
Вчера, 19:33
В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной.
Кроме того, Трамп в понедельник объявил о новой схеме поставок оружия Украине, по которой США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Киеву, а также восполнят свои запасы за счёт новых закупок у Вашингтона.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Трамп о недовольстве Россией - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Трамп выдвинул ультиматум по Украине
Вчера, 18:19
 
УкраинаРоссияСШАДональд ТрампМарк РюттеВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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