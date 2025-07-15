https://ria.ru/20250715/tramp-2029134548.html

Трамп проинформировал НАТО о планах поддержки Украины, заявил Рютте

Трамп проинформировал НАТО о планах поддержки Украины, заявил Рютте - РИА Новости, 15.07.2025

Трамп проинформировал НАТО о планах поддержки Украины, заявил Рютте

Президент США Дональд Трамп ещё в прошлый четверг проинформировал НАТО о своём решении существенно увеличить военную поддержку Украины, заявил генеральный... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T02:03:00+03:00

2025-07-15T02:03:00+03:00

2025-07-15T02:03:00+03:00

украина

россия

сша

дональд трамп

марк рютте

владимир путин

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002894102_221:0:3000:1563_1920x0_80_0_0_c39c0dd289de1a00cec1c8f706692229.jpg

ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ещё в прошлый четверг проинформировал НАТО о своём решении существенно увеличить военную поддержку Украины, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News. "В прошлый четверг мне позвонил президент Трамп. Он сказал: "Эй, Марк, мы всерьез хотим нарастить поддержку Украины в том, что касается оружия". Затем уже этим утром я был в Белом доме, готовясь ко встрече с ним", - сообщил Рютте. По словам Рютте, американский лидер сильно "раздражен" своим последним телефонным разговором с российским президентом Владимиром Путиным и заявил о необходимости сделать "следующий шаг" в вопросе санкций против Москвы. Генсек альянса предположил, что торговые партнеры Москвы в Китае, Индии и Бразилии после заявлений Трампа захотят позвонить российскому лидеру с призывами к заключению мирного соглашения для урегулирования конфликта на Украине. "Это действительно важно, и это умно спланировано президентом (Трампом - ред.)", - считает Рютте. В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Кроме того, Трамп в понедельник объявил о новой схеме поставок оружия Украине, по которой США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Киеву, а также восполнят свои запасы за счёт новых закупок у Вашингтона. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250714/gosduma-2029121656.html

https://ria.ru/20250714/tramp-2029104614.html

https://ria.ru/20250714/tramp-2029086407.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, сша, дональд трамп, марк рютте, владимир путин, нато, в мире