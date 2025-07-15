Трамп проинформировал НАТО о планах поддержки Украины, заявил Рютте
Рютте: Трамп в прошлый четверг заявил НАТО об увеличении помощи Украине
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ещё в прошлый четверг проинформировал НАТО о своём решении существенно увеличить военную поддержку Украины, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News.
По словам Рютте, американский лидер сильно "раздражен" своим последним телефонным разговором с российским президентом Владимиром Путиным и заявил о необходимости сделать "следующий шаг" в вопросе санкций против Москвы.
"Это действительно важно, и это умно спланировано президентом (Трампом - ред.)", - считает Рютте.
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Кроме того, Трамп в понедельник объявил о новой схеме поставок оружия Украине, по которой США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Киеву, а также восполнят свои запасы за счёт новых закупок у Вашингтона.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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