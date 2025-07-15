https://ria.ru/20250715/tochka-2029254725.html

Во "Вкусно - и точке" уволили сотрудника, плюнувшего в бургер

Во "Вкусно - и точке" уволили сотрудника, плюнувшего в бургер - РИА Новости, 15.07.2025

Во "Вкусно - и точке" уволили сотрудника, плюнувшего в бургер

Сотрудник "Вкусно - и точки", плюнувший в бургер во время его приготовления, больше не работает в сети, после этого инцидента будут приняты дополнительные меры... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:54:00+03:00

2025-07-15T14:54:00+03:00

2025-07-15T14:55:00+03:00

общество

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сотрудник "Вкусно - и точки", плюнувший в бургер во время его приготовления, больше не работает в сети, после этого инцидента будут приняты дополнительные меры и усилен контроль со стороны менеджеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее во вторник Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором видно, как сотрудник "Вкусно - и точка" плюнул в бургер во время его приготовления. "Сотрудник, заснятый на видео, больше не работает в предприятии "Вкусно - и точка". Его поведение не соответствует стандартам и ценностям компании. Мы признательны гостю за то, что он не оставил данный случай без внимания, поскольку нам очень важны доверие гостей и их обратная связь", - заявили в сети. И уточнили, что "компания примет дополнительные меры для того, чтобы не допустить повторения подобных случаев в будущем, и усилит контроль со стороны менеджеров во всех предприятиях сети".

https://ria.ru/20250626/siluanov-2025648028.html

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общество, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)