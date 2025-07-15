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Во "Вкусно - и точке" уволили сотрудника, плюнувшего в бургер - РИА Новости, 15.07.2025
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14:54 15.07.2025 (обновлено: 14:55 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/tochka-2029254725.html
Во "Вкусно - и точке" уволили сотрудника, плюнувшего в бургер
Во "Вкусно - и точке" уволили сотрудника, плюнувшего в бургер - РИА Новости, 15.07.2025
Во "Вкусно - и точке" уволили сотрудника, плюнувшего в бургер
Сотрудник "Вкусно - и точки", плюнувший в бургер во время его приготовления, больше не работает в сети, после этого инцидента будут приняты дополнительные меры... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:54:00+03:00
2025-07-15T14:55:00+03:00
общество
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сотрудник "Вкусно - и точки", плюнувший в бургер во время его приготовления, больше не работает в сети, после этого инцидента будут приняты дополнительные меры и усилен контроль со стороны менеджеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее во вторник Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором видно, как сотрудник "Вкусно - и точка" плюнул в бургер во время его приготовления. "Сотрудник, заснятый на видео, больше не работает в предприятии "Вкусно - и точка". Его поведение не соответствует стандартам и ценностям компании. Мы признательны гостю за то, что он не оставил данный случай без внимания, поскольку нам очень важны доверие гостей и их обратная связь", - заявили в сети. И уточнили, что "компания примет дополнительные меры для того, чтобы не допустить повторения подобных случаев в будущем, и усилит контроль со стороны менеджеров во всех предприятиях сети".
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общество, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
Общество, "Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
Во "Вкусно - и точке" уволили сотрудника, плюнувшего в бургер

Во "Вкусно - и точке" уволили плюнувшего при готовке в бургер сотрудника

© Кадр видео из соцсетейСотрудник "Вкусно - и точки" плюнул в бургер во время его приготовления
Сотрудник Вкусно - и точки плюнул в бургер во время его приготовления - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Кадр видео из соцсетей
Сотрудник "Вкусно - и точки" плюнул в бургер во время его приготовления
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сотрудник "Вкусно - и точки", плюнувший в бургер во время его приготовления, больше не работает в сети, после этого инцидента будут приняты дополнительные меры и усилен контроль со стороны менеджеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее во вторник Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором видно, как сотрудник "Вкусно - и точка" плюнул в бургер во время его приготовления.
"Сотрудник, заснятый на видео, больше не работает в предприятии "Вкусно - и точка". Его поведение не соответствует стандартам и ценностям компании. Мы признательны гостю за то, что он не оставил данный случай без внимания, поскольку нам очень важны доверие гостей и их обратная связь", - заявили в сети.
И уточнили, что "компания примет дополнительные меры для того, чтобы не допустить повторения подобных случаев в будущем, и усилит контроль со стороны менеджеров во всех предприятиях сети".
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Общество"Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
 
 
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