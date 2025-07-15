https://ria.ru/20250715/tebekin-2029284111.html

Суд продлил арест председателю шебекинской общественной палаты Тебекину

Суд продлил арест председателю шебекинской общественной палаты Тебекину - РИА Новости, 15.07.2025

Суд продлил арест председателю шебекинской общественной палаты Тебекину

Мещанский суд Москвы продлил еще на месяц арест председателю Общественной палаты Шебекинского городского округа Белгородской области Владимиру Тебекину по делу... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T16:58:00+03:00

2025-07-15T16:58:00+03:00

2025-07-15T16:58:00+03:00

москва

белгородская область

россия

владимир тебекин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011657531_0:0:923:519_1920x0_80_0_0_e3a6d154123ae0eb04d3741d67a515d2.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил еще на месяц арест председателю Общественной палаты Шебекинского городского округа Белгородской области Владимиру Тебекину по делу о создании организованного преступного сообщества, рассказали РИА Новости в суде. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Тебекина Владимира Михайловича, на срок 1 месяц двое суток",- сообщили в суде. По данным суда, ему вменяется ст. 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии), ст. 210 (создание организованного преступного сообщества), ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 159 (мошенничество) УК РФ.

https://ria.ru/20250630/arest-2026300514.html

москва

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, белгородская область, россия, владимир тебекин, общество