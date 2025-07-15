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Суд продлил арест председателю шебекинской общественной палаты Тебекину
Суд продлил арест председателю шебекинской общественной палаты Тебекину - РИА Новости, 15.07.2025
Суд продлил арест председателю шебекинской общественной палаты Тебекину
Мещанский суд Москвы продлил еще на месяц арест председателю Общественной палаты Шебекинского городского округа Белгородской области Владимиру Тебекину по делу... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T16:58:00+03:00
2025-07-15T16:58:00+03:00
2025-07-15T16:58:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил еще на месяц арест председателю Общественной палаты Шебекинского городского округа Белгородской области Владимиру Тебекину по делу о создании организованного преступного сообщества, рассказали РИА Новости в суде. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Тебекина Владимира Михайловича, на срок 1 месяц двое суток",- сообщили в суде. По данным суда, ему вменяется ст. 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии), ст. 210 (создание организованного преступного сообщества), ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 159 (мошенничество) УК РФ.
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москва, белгородская область, россия, владимир тебекин, общество
Москва, Белгородская область, Россия, Владимир Тебекин, Общество
Суд продлил арест председателю шебекинской общественной палаты Тебекину
Суд в Москве продлил арест председателю шебекинской общественной палаты Тебекину