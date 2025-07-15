Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест председателю шебекинской общественной палаты Тебекину - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/tebekin-2029284111.html
Суд продлил арест председателю шебекинской общественной палаты Тебекину
Суд продлил арест председателю шебекинской общественной палаты Тебекину - РИА Новости, 15.07.2025
Суд продлил арест председателю шебекинской общественной палаты Тебекину
Мещанский суд Москвы продлил еще на месяц арест председателю Общественной палаты Шебекинского городского округа Белгородской области Владимиру Тебекину по делу... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T16:58:00+03:00
2025-07-15T16:58:00+03:00
москва
белгородская область
россия
владимир тебекин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011657531_0:0:923:519_1920x0_80_0_0_e3a6d154123ae0eb04d3741d67a515d2.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил еще на месяц арест председателю Общественной палаты Шебекинского городского округа Белгородской области Владимиру Тебекину по делу о создании организованного преступного сообщества, рассказали РИА Новости в суде. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Тебекина Владимира Михайловича, на срок 1 месяц двое суток",- сообщили в суде. По данным суда, ему вменяется ст. 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии), ст. 210 (создание организованного преступного сообщества), ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 159 (мошенничество) УК РФ.
https://ria.ru/20250630/arest-2026300514.html
москва
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011657531_0:0:923:693_1920x0_80_0_0_9d4dd4b7145ed26db35d272f2c57c266.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, белгородская область, россия, владимир тебекин, общество
Москва, Белгородская область, Россия, Владимир Тебекин, Общество
Суд продлил арест председателю шебекинской общественной палаты Тебекину

Суд в Москве продлил арест председателю шебекинской общественной палаты Тебекину

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыВладимир Тебекин в Мещанском районном суде Москвы
Владимир Тебекин в Мещанском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Владимир Тебекин в Мещанском районном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил еще на месяц арест председателю Общественной палаты Шебекинского городского округа Белгородской области Владимиру Тебекину по делу о создании организованного преступного сообщества, рассказали РИА Новости в суде.
"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Тебекина Владимира Михайловича, на срок 1 месяц двое суток",- сообщили в суде.
По данным суда, ему вменяется ст. 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии), ст. 210 (создание организованного преступного сообщества), ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 159 (мошенничество) УК РФ.
Задержание - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
В Ульяновске арестовали одного из главарей ОПГ "Центр Камаз"
30 июня, 14:15
 
МоскваБелгородская областьРоссияВладимир ТебекинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала