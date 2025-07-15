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Счетная палата выявила нарушения при оказании универсальных услуг связи - РИА Новости, 15.07.2025
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00:24 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/svyaz-2029129141.html
Счетная палата выявила нарушения при оказании универсальных услуг связи
Счетная палата выявила нарушения при оказании универсальных услуг связи - РИА Новости, 15.07.2025
Счетная палата выявила нарушения при оказании универсальных услуг связи
Счетная палата России провела аудит расходования средств, выделенных из федерального бюджета в 2021-2023 годах на оказание населению универсальных услуг связи,... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T00:24:00+03:00
2025-07-15T00:24:00+03:00
экономика
россия
московская область (подмосковье)
ростелеком
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Счетная палата России провела аудит расходования средств, выделенных из федерального бюджета в 2021-2023 годах на оказание населению универсальных услуг связи, и выявила использование 3 миллиардов рублей с нарушением принципов, установленных законодательством, в том числе из-за недостаточного контроля со стороны Минцифры, следует из отчета ведомства. При оказании универсальных услуг связи государство обеспечивает связью населенные пункты с малой численностью населения, в которых услуги связи не предоставляются из-за низкого коммерческого потенциала, для устранения цифрового неравенства на территории страны, указывает Счетная палата. Оператором универсального обслуживания на всей территории России является "Ростелеком", с которым у Минцифры заключен договор на оказание универсальных услуг связи. В 2020 году в целях реализации поручения президента РФ для обеспечения достижения национальной цели развития "Цифровая трансформация" в закон о связи были внесены изменения - включены услуги подвижной радиотелефонной связи, а также распространено оказание универсальных услуг связи на населенные пункты от 100 до 500 человек. "По итогам контрольного мероприятия установлено, что заказчиком – Минцифры России допущены нарушения закона о связи, а также недостатки при осуществлении контроля за оказанием универсальных услуг связи оператором универсального обслуживания ПАО "Ростелеком", повлекшие несоблюдение установленных законом о связи принципов, определяющих критерии и условия оказания универсальных услуг связи, несвоевременное исполнение обязательств", - говорится в отчете. Проверка показала, что на момент начала оказания услуг в 154 населенных пунктах число жителей не соответствовало установленному диапазону, а в 496 поселениях – аналогичные услуги связи уже предоставлялись другими операторами, отмечает Счетная палата. "Таким образом, средства федерального бюджета на сумму около 3 млрд рублей использованы с нарушением принципов, установленных законодательством", - заключил аудитор Данил Шилков, слова которого приводятся в материалах к отчету. "Как было установлено в ходе проверки, основными причинами допущенных нарушений стали некачественное планирование мероприятий и недостаточный контроль за ходом их реализации со стороны Минцифры, а также ненадлежащее выполнение "Ростелекомом" своих обязательств по договору. В ряде случаев предусмотренные договором услуги были оказаны несвоевременно, при этом Минцифры не были приняты меры ответственности к "Ростелекому", - заявляет Счетная палата. В том числе, по ее расчетам, не была взыскана неустойка за ненадлежащее исполнение обязательств по договору в размере 1,898 миллиарда рублей. Счетная палата также выявила, что точки доступа к интернету через Wi-Fi оказались не востребованы. "В 1 056 населенных пунктах отмечено нулевое или околонулевое значение потребления трафика и малое количество активных пользователей, в том числе в 120 населенных пунктах (преимущественно в Московской области), в которых точки доступа Wi-Fi установлены в 2021 году, что привело к неэффективному расходованию средств федерального бюджета в размере 222,3 млн рублей на эксплуатацию неиспользуемых активов", - отмечается в отчете. Как поясняет Счетная палата, точка доступа Wi-Fi предоставляет устройствам граждан доступ к Wi-Fi в радиусе около 100 метров, что значительно сужает возможность получения универсальных услуг населением. В то же время услуги сотовой связи у населения востребованы значительно больше, качественная сотовая связь обеспечена в 99,7% населенных пунктах, говорится в материалах. "По результатам проверки Счетная палата направила Минцифры и "Ростелекому" представления с требованием устранить выявленные нарушения и недостатки. Кроме того, Счетная палата направила Минцифры ряд рекомендаций направленных на повышение эффективности мероприятий по устранению цифрового неравенства, а также на экономию бюджетных средств", - сообщает ведомство.
https://realty.ria.ru/20250623/zhkh-2024794322.html
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экономика, россия, московская область (подмосковье), ростелеком
Экономика, Россия, Московская область (Подмосковье), Ростелеком
Счетная палата выявила нарушения при оказании универсальных услуг связи

Счетная палата сочла недостаточным контроль по универсальным услугам связи

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗдание Счетной Палаты РФ в Москве
Здание Счетной Палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Здание Счетной Палаты РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Счетная палата России провела аудит расходования средств, выделенных из федерального бюджета в 2021-2023 годах на оказание населению универсальных услуг связи, и выявила использование 3 миллиардов рублей с нарушением принципов, установленных законодательством, в том числе из-за недостаточного контроля со стороны Минцифры, следует из отчета ведомства.
При оказании универсальных услуг связи государство обеспечивает связью населенные пункты с малой численностью населения, в которых услуги связи не предоставляются из-за низкого коммерческого потенциала, для устранения цифрового неравенства на территории страны, указывает Счетная палата.
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Оператором универсального обслуживания на всей территории России является "Ростелеком", с которым у Минцифры заключен договор на оказание универсальных услуг связи. В 2020 году в целях реализации поручения президента РФ для обеспечения достижения национальной цели развития "Цифровая трансформация" в закон о связи были внесены изменения - включены услуги подвижной радиотелефонной связи, а также распространено оказание универсальных услуг связи на населенные пункты от 100 до 500 человек.
"По итогам контрольного мероприятия установлено, что заказчиком – Минцифры России допущены нарушения закона о связи, а также недостатки при осуществлении контроля за оказанием универсальных услуг связи оператором универсального обслуживания ПАО "Ростелеком", повлекшие несоблюдение установленных законом о связи принципов, определяющих критерии и условия оказания универсальных услуг связи, несвоевременное исполнение обязательств", - говорится в отчете.
Проверка показала, что на момент начала оказания услуг в 154 населенных пунктах число жителей не соответствовало установленному диапазону, а в 496 поселениях – аналогичные услуги связи уже предоставлялись другими операторами, отмечает Счетная палата. "Таким образом, средства федерального бюджета на сумму около 3 млрд рублей использованы с нарушением принципов, установленных законодательством", - заключил аудитор Данил Шилков, слова которого приводятся в материалах к отчету.
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"Как было установлено в ходе проверки, основными причинами допущенных нарушений стали некачественное планирование мероприятий и недостаточный контроль за ходом их реализации со стороны Минцифры, а также ненадлежащее выполнение "Ростелекомом" своих обязательств по договору. В ряде случаев предусмотренные договором услуги были оказаны несвоевременно, при этом Минцифры не были приняты меры ответственности к "Ростелекому", - заявляет Счетная палата.
В том числе, по ее расчетам, не была взыскана неустойка за ненадлежащее исполнение обязательств по договору в размере 1,898 миллиарда рублей.
Счетная палата также выявила, что точки доступа к интернету через Wi-Fi оказались не востребованы. "В 1 056 населенных пунктах отмечено нулевое или околонулевое значение потребления трафика и малое количество активных пользователей, в том числе в 120 населенных пунктах (преимущественно в Московской области), в которых точки доступа Wi-Fi установлены в 2021 году, что привело к неэффективному расходованию средств федерального бюджета в размере 222,3 млн рублей на эксплуатацию неиспользуемых активов", - отмечается в отчете.
Как поясняет Счетная палата, точка доступа Wi-Fi предоставляет устройствам граждан доступ к Wi-Fi в радиусе около 100 метров, что значительно сужает возможность получения универсальных услуг населением. В то же время услуги сотовой связи у населения востребованы значительно больше, качественная сотовая связь обеспечена в 99,7% населенных пунктах, говорится в материалах.
"По результатам проверки Счетная палата направила Минцифры и "Ростелекому" представления с требованием устранить выявленные нарушения и недостатки. Кроме того, Счетная палата направила Минцифры ряд рекомендаций направленных на повышение эффективности мероприятий по устранению цифрового неравенства, а также на экономию бюджетных средств", - сообщает ведомство.
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