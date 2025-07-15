https://ria.ru/20250715/svyaz-2029129141.html
Счетная палата выявила нарушения при оказании универсальных услуг связи
Счетная палата выявила нарушения при оказании универсальных услуг связи - РИА Новости, 15.07.2025
Счетная палата выявила нарушения при оказании универсальных услуг связи
Счетная палата России провела аудит расходования средств, выделенных из федерального бюджета в 2021-2023 годах на оказание населению универсальных услуг связи,... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T00:24:00+03:00
2025-07-15T00:24:00+03:00
2025-07-15T00:24:00+03:00
экономика
россия
московская область (подмосковье)
ростелеком
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Счетная палата России провела аудит расходования средств, выделенных из федерального бюджета в 2021-2023 годах на оказание населению универсальных услуг связи, и выявила использование 3 миллиардов рублей с нарушением принципов, установленных законодательством, в том числе из-за недостаточного контроля со стороны Минцифры, следует из отчета ведомства. При оказании универсальных услуг связи государство обеспечивает связью населенные пункты с малой численностью населения, в которых услуги связи не предоставляются из-за низкого коммерческого потенциала, для устранения цифрового неравенства на территории страны, указывает Счетная палата. Оператором универсального обслуживания на всей территории России является "Ростелеком", с которым у Минцифры заключен договор на оказание универсальных услуг связи. В 2020 году в целях реализации поручения президента РФ для обеспечения достижения национальной цели развития "Цифровая трансформация" в закон о связи были внесены изменения - включены услуги подвижной радиотелефонной связи, а также распространено оказание универсальных услуг связи на населенные пункты от 100 до 500 человек. "По итогам контрольного мероприятия установлено, что заказчиком – Минцифры России допущены нарушения закона о связи, а также недостатки при осуществлении контроля за оказанием универсальных услуг связи оператором универсального обслуживания ПАО "Ростелеком", повлекшие несоблюдение установленных законом о связи принципов, определяющих критерии и условия оказания универсальных услуг связи, несвоевременное исполнение обязательств", - говорится в отчете. Проверка показала, что на момент начала оказания услуг в 154 населенных пунктах число жителей не соответствовало установленному диапазону, а в 496 поселениях – аналогичные услуги связи уже предоставлялись другими операторами, отмечает Счетная палата. "Таким образом, средства федерального бюджета на сумму около 3 млрд рублей использованы с нарушением принципов, установленных законодательством", - заключил аудитор Данил Шилков, слова которого приводятся в материалах к отчету. "Как было установлено в ходе проверки, основными причинами допущенных нарушений стали некачественное планирование мероприятий и недостаточный контроль за ходом их реализации со стороны Минцифры, а также ненадлежащее выполнение "Ростелекомом" своих обязательств по договору. В ряде случаев предусмотренные договором услуги были оказаны несвоевременно, при этом Минцифры не были приняты меры ответственности к "Ростелекому", - заявляет Счетная палата. В том числе, по ее расчетам, не была взыскана неустойка за ненадлежащее исполнение обязательств по договору в размере 1,898 миллиарда рублей. Счетная палата также выявила, что точки доступа к интернету через Wi-Fi оказались не востребованы. "В 1 056 населенных пунктах отмечено нулевое или околонулевое значение потребления трафика и малое количество активных пользователей, в том числе в 120 населенных пунктах (преимущественно в Московской области), в которых точки доступа Wi-Fi установлены в 2021 году, что привело к неэффективному расходованию средств федерального бюджета в размере 222,3 млн рублей на эксплуатацию неиспользуемых активов", - отмечается в отчете. Как поясняет Счетная палата, точка доступа Wi-Fi предоставляет устройствам граждан доступ к Wi-Fi в радиусе около 100 метров, что значительно сужает возможность получения универсальных услуг населением. В то же время услуги сотовой связи у населения востребованы значительно больше, качественная сотовая связь обеспечена в 99,7% населенных пунктах, говорится в материалах. "По результатам проверки Счетная палата направила Минцифры и "Ростелекому" представления с требованием устранить выявленные нарушения и недостатки. Кроме того, Счетная палата направила Минцифры ряд рекомендаций направленных на повышение эффективности мероприятий по устранению цифрового неравенства, а также на экономию бюджетных средств", - сообщает ведомство.
https://realty.ria.ru/20250623/zhkh-2024794322.html
https://ria.ru/20250626/dostup-2025470788.html
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экономика, россия, московская область (подмосковье), ростелеком
Экономика, Россия, Московская область (Подмосковье), Ростелеком
Счетная палата выявила нарушения при оказании универсальных услуг связи
Счетная палата сочла недостаточным контроль по универсальным услугам связи
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Счетная палата России провела аудит расходования средств, выделенных из федерального бюджета в 2021-2023 годах на оказание населению универсальных услуг связи, и выявила использование 3 миллиардов рублей с нарушением принципов, установленных законодательством, в том числе из-за недостаточного контроля со стороны Минцифры, следует из отчета ведомства.
При оказании универсальных услуг связи государство обеспечивает связью населенные пункты с малой численностью населения, в которых услуги связи не предоставляются из-за низкого коммерческого потенциала, для устранения цифрового неравенства на территории страны, указывает Счетная палата.
Оператором универсального обслуживания на всей территории России
является "Ростелеком
", с которым у Минцифры заключен договор на оказание универсальных услуг связи. В 2020 году в целях реализации поручения президента РФ для обеспечения достижения национальной цели развития "Цифровая трансформация" в закон о связи были внесены изменения - включены услуги подвижной радиотелефонной связи, а также распространено оказание универсальных услуг связи на населенные пункты от 100 до 500 человек.
"По итогам контрольного мероприятия установлено, что заказчиком – Минцифры России допущены нарушения закона о связи, а также недостатки при осуществлении контроля за оказанием универсальных услуг связи оператором универсального обслуживания ПАО "Ростелеком", повлекшие несоблюдение установленных законом о связи принципов, определяющих критерии и условия оказания универсальных услуг связи, несвоевременное исполнение обязательств", - говорится в отчете.
Проверка показала, что на момент начала оказания услуг в 154 населенных пунктах число жителей не соответствовало установленному диапазону, а в 496 поселениях – аналогичные услуги связи уже предоставлялись другими операторами, отмечает Счетная палата. "Таким образом, средства федерального бюджета на сумму около 3 млрд рублей использованы с нарушением принципов, установленных законодательством", - заключил аудитор Данил Шилков, слова которого приводятся в материалах к отчету.
"Как было установлено в ходе проверки, основными причинами допущенных нарушений стали некачественное планирование мероприятий и недостаточный контроль за ходом их реализации со стороны Минцифры, а также ненадлежащее выполнение "Ростелекомом" своих обязательств по договору. В ряде случаев предусмотренные договором услуги были оказаны несвоевременно, при этом Минцифры не были приняты меры ответственности к "Ростелекому", - заявляет Счетная палата.
В том числе, по ее расчетам, не была взыскана неустойка за ненадлежащее исполнение обязательств по договору в размере 1,898 миллиарда рублей.
Счетная палата также выявила, что точки доступа к интернету через Wi-Fi оказались не востребованы. "В 1 056 населенных пунктах отмечено нулевое или околонулевое значение потребления трафика и малое количество активных пользователей, в том числе в 120 населенных пунктах (преимущественно в Московской области
), в которых точки доступа Wi-Fi установлены в 2021 году, что привело к неэффективному расходованию средств федерального бюджета в размере 222,3 млн рублей на эксплуатацию неиспользуемых активов", - отмечается в отчете.
Как поясняет Счетная палата, точка доступа Wi-Fi предоставляет устройствам граждан доступ к Wi-Fi в радиусе около 100 метров, что значительно сужает возможность получения универсальных услуг населением. В то же время услуги сотовой связи у населения востребованы значительно больше, качественная сотовая связь обеспечена в 99,7% населенных пунктах, говорится в материалах.
"По результатам проверки Счетная палата направила Минцифры и "Ростелекому" представления с требованием устранить выявленные нарушения и недостатки. Кроме того, Счетная палата направила Минцифры ряд рекомендаций направленных на повышение эффективности мероприятий по устранению цифрового неравенства, а также на экономию бюджетных средств", - сообщает ведомство.