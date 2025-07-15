https://ria.ru/20250715/svo-2029272656.html

В США пришли в ужас из-за произошедшего в зоне СВО

В США пришли в ужас из-за произошедшего в зоне СВО - РИА Новости, 15.07.2025

В США пришли в ужас из-за произошедшего в зоне СВО

Мощность российских ракет, поражающих военные объекты на Украине, внушает страх, пишет обозреватель Томас Ньюдик в статье для американского издания The War... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T16:19:00+03:00

2025-07-15T16:19:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мощность российских ракет, поражающих военные объекты на Украине, внушает страх, пишет обозреватель Томас Ньюдик в статье для американского издания The War Zone."Ужасающие последствия", — отметил он, описывая последствия взрывов в Черновцах.Журналист считает, что удары были нанесены крылатыми ракетами Х-101.В Минобороны России не уточняли, какие вооружения использовались при нанесении ударов.В субботу украинские СМИ писали о нескольких сериях взрывов в украинском городе Черновцы.Также сообщалось о взрывах в Киеве, Львове, Харькове, Черновцах, Луцке, Кропивницком, Херсоне и рядом с Черкассами. Практически на всей территории страны, за исключением Закарпатской, Одесской и Николаевской областей, до утра звучала воздушная тревога.В сводке Минобороны России от 12 июля сказано, что войска нанесли удары по центрам территориального комплектования на Украине, а также по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 133 районах.

https://ria.ru/20250714/ukraina-2029124992.html

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