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В США пришли в ужас из-за произошедшего в зоне СВО - РИА Новости, 15.07.2025
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16:19 15.07.2025 (обновлено: 16:42 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/svo-2029272656.html
В США пришли в ужас из-за произошедшего в зоне СВО
В США пришли в ужас из-за произошедшего в зоне СВО - РИА Новости, 15.07.2025
В США пришли в ужас из-за произошедшего в зоне СВО
Мощность российских ракет, поражающих военные объекты на Украине, внушает страх, пишет обозреватель Томас Ньюдик в статье для американского издания The War... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T16:19:00+03:00
2025-07-15T16:42:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мощность российских ракет, поражающих военные объекты на Украине, внушает страх, пишет обозреватель Томас Ньюдик в статье для американского издания The War Zone."Ужасающие последствия", — отметил он, описывая последствия взрывов в Черновцах.Журналист считает, что удары были нанесены крылатыми ракетами Х-101.В Минобороны России не уточняли, какие вооружения использовались при нанесении ударов.В субботу украинские СМИ писали о нескольких сериях взрывов в украинском городе Черновцы.Также сообщалось о взрывах в Киеве, Львове, Харькове, Черновцах, Луцке, Кропивницком, Херсоне и рядом с Черкассами. Практически на всей территории страны, за исключением Закарпатской, Одесской и Николаевской областей, до утра звучала воздушная тревога.В сводке Минобороны России от 12 июля сказано, что войска нанесли удары по центрам территориального комплектования на Украине, а также по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 133 районах.
https://ria.ru/20250714/ukraina-2029124992.html
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в мире, россия, украина
В мире, Россия, Украина
В США пришли в ужас из-за произошедшего в зоне СВО

TWZ: возможности российских ракет приводят в ужас

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мощность российских ракет, поражающих военные объекты на Украине, внушает страх, пишет обозреватель Томас Ньюдик в статье для американского издания The War Zone.
"Ужасающие последствия", — отметил он, описывая последствия взрывов в Черновцах.
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Журналист считает, что удары были нанесены крылатыми ракетами Х-101.
В Минобороны России не уточняли, какие вооружения использовались при нанесении ударов.
В субботу украинские СМИ писали о нескольких сериях взрывов в украинском городе Черновцы.
Также сообщалось о взрывах в Киеве, Львове, Харькове, Черновцах, Луцке, Кропивницком, Херсоне и рядом с Черкассами. Практически на всей территории страны, за исключением Закарпатской, Одесской и Николаевской областей, до утра звучала воздушная тревога.
В сводке Минобороны России от 12 июля сказано, что войска нанесли удары по центрам территориального комплектования на Украине, а также по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 133 районах.
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