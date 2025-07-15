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Российские бойцы освободили два населенных пункта в ДНР

Российские бойцы освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 15.07.2025

Российские бойцы освободили два населенных пункта в ДНР

Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T12:26:00+03:00

2025-07-15T12:26:00+03:00

2025-07-15T13:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили наступательные действия, улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:Также группировка войск "Восток" освободила Воскресенку.Потери противника в боях с ней:В Минобороны добавили, что подразделения "Востока" продвигаются вперед, улучшая тактические позиции на Южнодонецком направлении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Флаг России в освобожденной Петровке в ДНР Видео с военными с флагом России в освобожденной Петровке в ДНР публикует Минобороны 2025-07-15T12:26 true PT0M19S

Кадры освобождения Воскресенки в ДНР Минобороны России публикует видео об освобождении Воскресенки в ДНР, о котором военное ведомство сообщало сегодня. 2025-07-15T12:26 true PT2M08S

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность