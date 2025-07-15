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Российские бойцы освободили два населенных пункта в ДНР
Российские бойцы освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 15.07.2025
Российские бойцы освободили два населенных пункта в ДНР
Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:26:00+03:00
2025-07-15T12:26:00+03:00
2025-07-15T13:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили наступательные действия, улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:Также группировка войск "Восток" освободила Воскресенку.Потери противника в боях с ней:В Минобороны добавили, что подразделения "Востока" продвигаются вперед, улучшая тактические позиции на Южнодонецком направлении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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Флаг России в освобожденной Петровке в ДНР
Видео с военными с флагом России в освобожденной Петровке в ДНР публикует Минобороны
2025-07-15T12:26
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Кадры освобождения Воскресенки в ДНР
Минобороны России публикует видео об освобождении Воскресенки в ДНР, о котором военное ведомство сообщало сегодня.
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские бойцы освободили два населенных пункта в ДНР
ВС РФ освободили Воскресенку и Петровку в ДНР