https://ria.ru/20250715/svidetelstvo-2029212210.html

МИД прокомментировал решение Трампа передать вопрос поставок Киеву НАТО

МИД прокомментировал решение Трампа передать вопрос поставок Киеву НАТО - РИА Новости, 15.07.2025

МИД прокомментировал решение Трампа передать вопрос поставок Киеву НАТО

Поставки Украине вооружений через НАТО являются свидетельством того, что страны альянса не заинтересованы в мире, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T12:39:00+03:00

2025-07-15T12:39:00+03:00

2025-07-15T12:50:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Поставки Украине вооружений через НАТО являются свидетельством того, что страны альянса не заинтересованы в мире, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.“Это еще одно свидетельство того, что реально НАТО не заинтересована в мире”, - сказал он журналистам.Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о новой схеме поставок оружия Украине, по которой США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Киеву, а также восполнят свои запасы за счёт новых закупок у Вашингтона.

https://ria.ru/20250715/kosachev-2029175928.html

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в мире, россия, нато, украина, сша, александр грушко, дональд трамп