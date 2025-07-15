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МИД прокомментировал решение Трампа передать вопрос поставок Киеву НАТО
МИД прокомментировал решение Трампа передать вопрос поставок Киеву НАТО - РИА Новости, 15.07.2025
МИД прокомментировал решение Трампа передать вопрос поставок Киеву НАТО
Поставки Украине вооружений через НАТО являются свидетельством того, что страны альянса не заинтересованы в мире, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:39:00+03:00
2025-07-15T12:39:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Поставки Украине вооружений через НАТО являются свидетельством того, что страны альянса не заинтересованы в мире, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.“Это еще одно свидетельство того, что реально НАТО не заинтересована в мире”, - сказал он журналистам.Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о новой схеме поставок оружия Украине, по которой США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Киеву, а также восполнят свои запасы за счёт новых закупок у Вашингтона.
https://ria.ru/20250715/kosachev-2029175928.html
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В мире, Россия, НАТО, Украина, США, Александр Грушко, Дональд Трамп
МИД прокомментировал решение Трампа передать вопрос поставок Киеву НАТО
МИД назвал курирование НАТО поставок Киеву сигналом отсутствия интереса в мире